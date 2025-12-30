서울시 "한강버스 지적사항 조치 완료…내년 1월 전구간 운항 재개"

정부 합동점검서 120건 지적사항

안전 직접관련 포함 89건 개선 완료

이 밖 30건, 내년 3월까지 조치 계획

한강버스가 정부 합동점검에서 지적된 사항을 개선한 뒤 내년 1월 중 전 구간 운항을 재개할 방침이다.

서울시는 행정안전부가 주관한 한강버스 안전관리 실태 합동 점검에서 나온 지적 사항을 조치했다고 30일 밝혔다. 합동점검은 지난달 21일부터 26일까지 진행됐다. 시는 총 120건의 지적사항에 대한 이행계획과 조치 결과를 행안부에 제출했다.

총 120건의 지적사항(규정 위반 28건, 유지관리 미흡 39건, 개선 권고 53건) 중 89건(규정 위반 21건, 유지관리 미흡 23건, 개선 권고 45건)은 개선했고 30건은 내년 3월까지 조치할 계획이다. 나머지 1건은 내년 말까지 해결할 예정이다.

선착장 분야 지적사항 가운데 미조치된 사안은 총 28건으로 내년도 예산을 집행해 3월 말까지 조치할 계획이다. 선착장 난간을 높이고 간격을 조정하는 것 등이다.

항로·비상대응 분야 지적사항 중 개선 권고 2건은 교각등을 추가로 설치하고 교량등 점멸 방식을 변경하라는 것으로 내년 3월 말을 목표로 조치할 계획이다.

아울러 시는 정부 지적 사항에 대한 조치와 더불어 자체적인 운항 안전성 확보 방안을 마련했다. 한강버스는 최종적인 항로 점검 운항을 거친 뒤 내년 1월 중 전 구간 운항을 재개할 예정이다.

시는 운항 안전성 확보 방안으로 항로 구간 정밀 수심측량 및 준설, 저수심 구간 부표 개선, 항로 이탈 방지 시스템 마련 등을 추진 중이다.

박진영 서울시 미래한강본부장은 "남은 보완 사항도 계획에 따라 차질 없이 추진해 내년 1월 중 한강버스 전 구간 운항을 재개하고, 시민들이 더욱 안심하고 이용할 수 있는 수상교통 환경을 만들겠다"고 전했다.





