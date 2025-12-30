본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

2026 해맞이, '핫팩' 2026개 선물… 새울 파빌리온, 새울 희망충전소 운영

영남취재본부 김용우기자

입력2025.12.30 14:18

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

새해 첫날 오전 5시부터 선착순

"핫팩 받아 가세요."


한국수력원자력 새울원자력본부(본부장 소유섭)가 새해 첫날 대한민국 대표 해맞이 명소인 간절곶에 위치한 새울 파빌리온에서 '2026 해맞이 새울 희망 충전소'를 운영한다.

이번 행사는 새해 첫해를 보기 위해 간절곶을 찾은 시민과 관광객에게 따뜻한 응원과 희망의 에너지를 전하고자 마련됐다. 오는 1월 1일 오전 5시부터 새울 파빌리온을 방문하는 선착순 2026명에게 핫팩과 간식을 무료로 제공할 예정이다.


'새울 희망 충전소'는 추운 새벽 시간대 해맞이를 기다리는 방문객의 몸과 마음을 동시에 따뜻하게 채워주는 공간으로 2026년 새해의 출발을 응원하는 의미를 담아 연도와 동일한 인원인 2026명에게 따뜻한 선물을 나눈다.


새울 파빌리온은 에너지와 환경, 미래를 주제로 한 체험형 홍보관으로 지역관광 활성화와 시민 소통을 위한 다양한 문화 프로그램을 운영하고 있다.

2026 해맞이, '핫팩' 2026개 선물… 새울 파빌리온, 새울 희망충전소 운영
AD
원본보기 아이콘



영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"초봉 5000만원 받고 1년 간 군대 가라"…징병제 부활 대신 선택한 영국 "초봉 5000만원 받고 1년 간 군대 가라"…징병제 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"돈 놀리면 벼락거지"부동산 막히자 '이것' 쓸어 담았다

'보디빌더 사진만 가득' 얼굴 화끈…"이게 왜 자꾸 떠?" '알고리즘 리셋' 하는 MZ들

"젊을 때 애 낳을걸 너무 후회돼"…병원서 오열한 여성들, 알고보니

"화장실 쓰고 커피 주문 안 해"…영업 방해 신고한 점주

"위급 시 아내 말고 나부터"…차량 스티커 문구에 누리꾼 '발칵'

"뿌리 내린 나무에 봉분 흔적도 없어"…연락도 손길도 닿지 않는 '외톨이 묘지들'

메타, '제2의 딥시크' 품었다…중국 스타트업 '마누스' 인수

새로운 이슈 보기