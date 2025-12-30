롯데웰푸드, '프리미엄가나' 앰버서더 김연아 발탁

김연아 광고 캠페인 다음달 12일 공개

롯데웰푸드는 '프리미엄가나'의 앰배서더로 전 피겨스케이팅 선수 김연아를 발탁했다고 31일 밝혔다.

김연아는 선수 시절부터 뛰어난 실력과 신뢰감 있는 이미지로 오랜 시간 사랑받아 왔다. 롯데웰푸드 측은 "국내 대표 초콜릿 브랜드로써 대중성을 기반으로 프리미엄 디저트로 영역을 확대하고 있는 가나 초콜릿의 방향성과 김연아의 이미지가 긍정적인 시너지를 낼 것"이라고 기대했다.

'프리미엄 가나' 광고 캠페인 키비주얼. 롯데웰푸드 제공.

또한 회사는 김연아와 함께한 첫 광고 캠페인의 티징 영상을 공개했다. 이번 영상에는 김연아가 직접 등장해 프리미엄가나와의 색다른 만남에 대한 기대감을 불러일으킨다. 본편은 다음 달 12일 공개된다.

한편 롯데웰푸드는 2023년 가나 초콜릿의 상위 라인인 '프리미엄 가나'를 론칭하며 단순 초콜릿을 넘어 디저트 브랜드로의 확장을 본격화했다. 전문 쇼콜라티에의 레시피로 카카오와 다양한 원료를 블렌딩해 깊고 균형 잡힌 맛을 구현했으며, 판 초콜릿을 비롯해 볼 초콜릿·쉘 초콜릿·비스킷·아이스크림 등 다양한 제품 라인업을 운영하고 있다.





임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr



