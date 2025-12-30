전북도 "2026년 농식품 바우처 신청하세요"

"취약계층 식생활 안정 지원"

전북특별자치도가 지난 22일부터 취약계층의 식생활 안정을 지원하는 2026년 농식품 바우처 사업 신청을 시작했다.

30일 도에 따르면 농식품 바우처 사업은 생계급여 수급가구를 대상으로 국산 농축산물을 구매할 수 있도록 지원하는 먹거리 돌봄 사업으로, 내년부터는 지원 대상과 지원 기간이 대폭 확대돼 보다 두터운 식생활 지원이 이뤄질 전망이다.

기존 2025년에는 생계급여 수급가구 중 임산부·영유아·18세 이하 아동이 포함된 가구만 지원 대상이었으나, 내년부터는 34세 이하 청년이 포함된 가구까지 확대된다. 이에 따라 지원 가구 수는 약 5,436가구에서 약 9,440가구로 크게 늘어난다.

또 바우처 지원 기간도 기존 10개월에서 12개월로 확대돼, 대상 가구는 연중 안정적으로 신선한 국산 농축산물을 구매할 수 있게 된다.

바우처로 구매할 수 있는 품목도 다양해진다. 기존의 국산 과일·채소류, 흰우유, 신선알류, 육류, 잡곡류, 두부류에 더해 밤·잣·호두 등 임산물(수실류)이 새롭게 포함돼 이용자의 선택 폭이 넓어진다.

신청은 주소지 관할 읍·면·동 행정복지센터를 방문하거나 농식품 바우처 누리집 또는 ARS 전화로 신청할 수 있다. 2025년에 이미 바우처를 이용 중인 가구는 자격 요건 유지 시 별도 신청 없이 자동으로 바우처가 지급된다.

바우처는 도내 2,253여 개 사용 매장에서 2026년 1월 2일부터 사용할 수 있다.

도는 바우처 지원 대상자를 대상으로 식생활 교육도 병행 추진한다. 식생활 교육은 (재)전북바이오융합산업진흥원 먹거리통합지원센터를 통해 운영되며, 바우처 이용자의 올바른 식생활 실천과 건강한 먹거리 선택을 돕는데 중점을 둘 계획이다.

민선식 도 농생명축산산업국장은 "농식품 바우처 사업 확대를 통해 취약계층의 식생활 돌봄을 더욱 강화하는 한편, 지역 농산물 소비 확대에도 기여할 것으로 기대된다"며 "내년 1월부터 바우처를 사용할 수 있도록 대상 가구에서는 가급적 빠른 시일 내 신청해 주시길 바란다"고 말했다.





호남취재본부 백건수 기자



