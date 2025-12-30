"김치와 파오차이는 다른 음식"…문세윤·서경덕 손잡았다

"한국어-영어 버전 제작…세계에 전파"

"김치, 파오차이서 유래설은 사실 왜곡"

방송인 문세윤 씨와 서경덕 성신여대 교수가 김치와 파오차이의 차이를 명확히 알리는 다국어 영상을 제작했다.

서경덕 교수는 30일 자신의 페이스북에 "'김치와 파오차이, 무엇이 다른가'를 주제로 한 이번 영상은 형성에프앤비(대표 박용성)의 후원으로 제작됐다"면서 "한국어와 영어 버전으로 공개돼 전 세계 누리꾼들에게 전파 중"이라고 밝혔다.

김치와 파오차이 차이점 다룬 영상 주요 장면. 서경덕 교수 페이스북.

공개된 4분 분량의 영상에서는 김치와 파오차이를 직접 만들며 조리 방식과 보관 방법, 표준 규격의 차이를 비교해 설명하는 모습이 담겨있다. 김치와 파오차이가 서로 다른 음식이라는 점을 시각적으로 이해할 수 있도록 구성했다.

김치는 국제식품규격위원회(CODEX)에 등재돼 국제 공공규범의 지위를 갖고 있지만, 파오차이는 국제표준화기구(ISO)의 자발적 민간 표준에 불과하다는 점도 강조했다.

내레이션을 맡은 방송인 문세윤(왼쪽)씨와 서경덕 교수. 서경덕 교수 페이스북.

서 교수는 "김치가 파오차이에서 유래했다는 중국 일부의 주장은 명백한 사실 왜곡"이라며 "이번 영상을 통해 김치와 파오차이가 서로 다른 음식이라는 점을 분명히 알리고 싶었다"고 했다.

문세윤 씨는 이번 영상의 내레이션을 맡아 쉽고 친근한 설명으로 메시지 전달에 힘을 보탰다. 서 교수는 앞으로도 중국의 역사·문화 왜곡에 대응해 잘못된 주장을 바로잡는 글로벌 영상 캠페인을 꾸준히 이어갈 계획이라고 밝혔다.





