한국해양수산개발원, 임직원 건강관리 강화… ‘건강증진실’ 운영 시작

한국해양수산개발원(KMI, 원장 조정희)은 임직원의 건강한 근무환경 조성을 위해 원내에 '건강증진실'을 설치하고 본격적인 운영에 들어간다.

이번에 운영을 시작한 건강증진실은 산업안전보건법에 따른 건강관리실로, 기관의 보건관리체계를 한층 강화하고 임직원의 건강 문제를 예방 중심으로 체계적으로 관리하기 위해 마련됐다.

건강증진실에는 간호사 면허를 보유한 보건관리자가 상주하며, 임직원을 대상으로 △건강검진 결과에 따른 사후관리 △개인별 건강상담과 생활습관 개선 지도 △직무스트레스 상담 △간단한 응급처치·응급상황 초기 대응 △각종 건강증진 프로그램 운영 등 다양한 건강관리 서비스를 제공할 예정이다.

이를 통해 임직원들은 일상적인 건강 관리부터 직무 스트레스 완화, 응급 상황 대응까지 원스톱으로 지원받을 수 있게 된다.

조정희 한국해양수산개발원 원장은 "이번 건강증진실 운영을 시작으로 필요한 시설과 장비를 단계적으로 확충해 나갈 계획"이라며 "직무 스트레스 관리와 건강한 생활습관 형성을 적극 지원해 임직원이 건강하게 근무할 수 있는 환경을 만들고, 업무 몰입도와 삶의 질을 함께 높여가겠다"고 말했다.

한국해양수산개발원은 임직원 복지와 안전을 강화하기 위한 다양한 건강관리 정책을 지속적으로 추진할 방침이다.





