한국거래소, 내년 기업지배구조 보고서 중점점검사항 사전 예고

한국거래소가 2026년 기업지배구조 보고서 중점점검 사항으로 핵심지표 4개, 세부원칙 5개 등 총 9개 항목을 선정했다.

29일 한국거래소는 내년부터 기업지배구조 보고서 공시의무 대상이 전체 코스피 상장사로 확대됨에 따라 기업의 충실한 보고서 작성을 위해 중점점검 사항을 앞당겨 예고하게 됐다며 보고서의 기재 충실도가 미흡한 사항, 주주권 행사를 지원하기 위한 주주총회 관련 사항을 중점점검 사항으로 선정했다고 밝혔다.

핵심지표 중에선 ▲주주총회 4주 전에 소집공고 실시 ▲주주총회의 집중일 이외 개최 ▲현금배당 관련 예측 가능성 제공 ▲내부감사기구·외부감사인 간 분기별 회의 개최 등 4개 항목이 중점점검된다. 여기에 세부원칙 중 ▲주주총회 분산 개최 노력 ▲소유구조 및 사업구조 변동에 대한 주주 보호정책 마련 여부를 추가로 살필 방침이다.

거래소는 "상장법인이 거래소가 제시한 가이드라인에 맞춰 정확하고 충실하게 작성했는지 여부를 점검할 계획"이라며 "특히 세부원칙 관련 사항은 필수기재 사항 기재 여부(내용 충실도), 준수에 대한 판단 근거, 미준수 시 그 사유와 향후 계획 등을 충분히 기재했는지 여부(설명 충실도)를 면밀하게 살필 예정"이라고 밝혔다.

거래소는 보고서 제출 마감(2026년 6월 1일) 이후 신속하게 점검해 정정 공시 등 사후조치를 마무리할 예정이다. 또 기업의 충실한 보고서 작성을 지원할 수 있도록 중점점검 사항별 작성 기준을 제공하고, 실무자 대상 교육 및 1:1 컨설팅을 실시할 계획이다.





김진영 기자 camp@asiae.co.kr



