이천시, 드론기업聯과 드론산업 활성화 협력

인력 양성·제도 개선 등 위해 협력

경기도 이천시는 지난 26일 로봇드론창업지원센터에서 한국드론기업연합회와 드론 산업 활성화를 위한 업무협약을 체결했다고 29일 밝혔다.

26일 로봇드론창업지원센터에서 열린 이천시-한국드론기업연합회 간 상호협력을 위한 업무협약식에서 김경희 이천시장(왼쪽 네번째)과 이종경 한국드론기업연합회 회장(왼쪽 다섯번째)가 협약서를 들어보이고 있다. 이천시 제공 AD 원본보기 아이콘

양 기관은 협약을 통해 드론 관련 사업 추진 시 자원과 역량을 상호 지원하고, 드론 전문인력 양성, 공공 분야 드론 활용 확대, 드론 산업 육성을 위한 정책 연구 및 제도 개선 등에 협력하기로 했다.

앞서 시는 올해 다양한 드론실증도시 구축사업을 추진하며 관련 산업 육성에 나서고 있다. 시는 ▲다목적 도시공원 드론 배송 서비스 실증(K-드론배송) ▲민·관·군 협력 드론 배송 성능시험 검증 등을 추진, 드론 배송 상용화를 위한 표준모델과 단계별 로드맵을 마련했다.

이날 행사에서는 올해 드론실증도시 구축사업 최종보고회도 함께 열렸다. 행사에서는 공원 안전관리 드론 비행 시연을 통해 산불 감지, 범죄 예방 등 공공 안전 분야에서의 드론 활용 가능성을 선보였다.

김경희 이천시장은 "앞으로도 드론 기술을 행정과 시민 안전에 적극적으로 접목해 이천이 드론 산업을 선도하는 미래 도시로 도약할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.





