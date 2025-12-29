본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

기업·CEO

윤진식 "높아지는 보호무역 파고, 혁신으로 돌파하자"

장희준기자

입력2025.12.29 11:00

시계아이콘00분 48초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

무역협회 회장, 2026년 병오년 신년사
"불리한 여건에서도 재도약 이끈 무역"
"통상질서 재편 대응·수출지원 고도화"

윤진식 한국무역협회 회장이 신년사를 통해 글로벌 경제질서의 불확실성에 혁신으로 대응해야 한다고 강조했다. 경제 재도약을 위해 현장에 가까운 무역 지원 플랫폼으로 거듭나겠다는 방침이다.


윤진식 회장은 29일 공개한 2026년 신년사를 통해 "한국 무역은 언제나 위기의 한복판에서 새로운 길을 만들어 왔다"며 "불리한 여건 속에서도 시장을 넓히고 변화의 신호를 기회로 전환하며 우리 경제의 재도약을 가장 먼저 이끌어온 주역이 바로 무역인이었다"고 강조했다. 이어 "새해에도 역시 그 저력과 연대의 힘으로 한국 무역의 새로운 지평을 함께 열어가길 기대한다"고 덧붙였다.

윤진식 한국무역협회 회장. 연합뉴스

윤진식 한국무역협회 회장. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

윤 회장은 글로벌 무역환경의 불확실성을 우려하면서도 "앞길이 분명하지 않을수록 멈추기보다 방향을 정하고 과감히 달려야 한다"고 짚었다. 그는 "각국은 경제안보를 명분으로 보호무역 장벽을 한층 높이고 있으며, 지역 분쟁과 전략 경쟁이 맞물리며 지정학적 불확실성도 지속되고 있다"며 "불확실성이 일상이 된 환경 속에서 우리 무역은 다시 한 번 중대한 시험대에 올라 있다"고 진단했다.


그는 ▲글로벌 통상질서 재편 선제 대응 ▲인공지능(AI) 기반 수출 지원 인프라 고도화 ▲기업 성장 지원하는 성장 사다리 구축 ▲무역 인프라 혁신 등을 중점 과제로 제시하며 "무역협회는 변화무쌍한 대외 무역환경에 탄력적으로 대응하기 위해 신통상·신산업·신시장을 핵심 키워드로 삼아 우리 무역 업계의 해외 진출을 더욱 입체적이고 체계적으로 지원해 나가고자 한다"고 말했다.


윤진식 회장은 "2025년 우리 무역은 전례 없는 대내외 여건 속에서도 수출 7000억달러 돌파가 예상되는 등 기념비적 성과를 거뒀다"며 "이 같은 결실은 결코 우연이 아니다. 위기의 파고 속에서도 무한한 열정과 쉼 없는 노력으로 현장을 지켜준 무역인의 헌신이 있었기에 가능했다"고 했다.




장희준 기자 junh@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

사망 4년만에 '쓰레기 더미'서 발견…그들은 죽어서도 못 떠났다[2025 무연고사 리포트⑫] 사망 4년만에 '쓰레기 더미'서 발견…그들은 죽어... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'7년만에 백골로 발견되기도'…쓸쓸한 마감, 죽어서도 완전히 못 떠났다

"전용기·명품 사진에 속았다"…27억 가로채 호화 생활

"기피 직업? 시급 3배 뛰었어요"…'몸 쓰는 억만장자' 시대가 온다

골프 중 들이킨 이 음료 알고 보니…3500만원 뜯어낸 70대

"숨 멎을 만큼 감동적" 백두산 호랑이 어미와 새끼 5마리 포착

옷장 열었더니 최대 300만원씩 '따박따박'…요즘 유행 중인 '이 부업'

의혹 속 김병기, 내일 입장표명…與 "일단, 지켜보자"

새로운 이슈 보기