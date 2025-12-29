본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

조계종 총무원장 신년사 "비난 멈추고 각자 마음 돌아보는 여유 가져야"

서믿음기자

입력2025.12.29 10:11

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

갈등과 대립 넘는 사회적 화합 강조

대한불교조계종 총무원장 진우스님이 병오년(丙午年)을 맞아 신년사를 발표하고, 갈등과 대립을 넘어 마음의 평안과 사회적 화합을 강조했다.

조계종 총무원장 진우스님. 조계종 제공

조계종 총무원장 진우스님. 조계종 제공

AD
원본보기 아이콘

진우스님은 신년사에서 "우리 사회 곳곳의 갈등과 대립의 근원은 밖이 아니라 각자의 마음에 있다"며 "새해에는 서로를 향한 비난을 잠시 멈추고, 스스로의 마음을 돌아보는 여유가 필요하다"고 밝혔다. 이어 "각자의 마음이 평안을 찾을 때 우리 사회의 내일도 더욱 밝아질 것"이라고 말했다.


또 "우리 사회가 다시 신뢰와 공감의 길로 나아갈 수 있도록 책임 있는 역할을 다하겠다"며 "불교의 장자 종단으로서 국민 곁에서 마음의 쉼이 되고, 사회적 약자와 소외된 이웃의 손을 잡는 든든한 벗이 되겠다"고 다짐했다.

진우스님은 끝으로 "병오년 새해에는 분노의 불을 내려놓고 지혜와 자비의 불을 밝혀 서로의 마음을 덥히는 한 해가 되기를 바란다"며 새해 축원의 말을 전했다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

사망 4년만에 '쓰레기 더미'서 발견…그들은 죽어서도 못 떠났다[2025 무연고사 리포트⑫] 사망 4년만에 '쓰레기 더미'서 발견…그들은 죽어... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'7년만에 백골로 발견되기도'…쓸쓸한 마감, 죽어서도 완전히 못 떠났다

"전용기·명품 사진에 속았다"…27억 가로채 호화 생활

"기피 직업? 시급 3배 뛰었어요"…'몸 쓰는 억만장자' 시대가 온다

골프 중 들이킨 이 음료 알고 보니…3500만원 뜯어낸 70대

"숨 멎을 만큼 감동적" 백두산 호랑이 어미와 새끼 5마리 포착

옷장 열었더니 최대 300만원씩 '따박따박'…요즘 유행 중인 '이 부업'

의혹 속 김병기, 내일 입장표명…與 "일단, 지켜보자"

새로운 이슈 보기