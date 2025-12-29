본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

SNT모티브 임직원들, 봉사로 지역에 온기 더하다

영남취재본부 김철우기자

입력2025.12.29 09:46

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

27일 금정구 노인복지관, 독거노인 등 300가구 방한용품 전달

기업의 사회적 책임 다하고, 지역사회 상생 활동 다양하게 확대

기계 소음 대신 웃음소리가 울렸다.


부산의 대표 향토기업인 SNT모티브가 연말을 맞아 지역사회를 위한 방한용품 나눔 봉사활동을 진행했다.

SNT모티브 사원 협의회를 중심으로 한 임직원 30여명은 지난 27일 금정구 노인복지관을 찾아 금정구 일대 독거노인 등 도움이 필요한 이웃 300가구들을 대상으로 방한용품을 직접 포장해 전달하는 봉사활동을 펼쳤다.

SNT모티브 지역사회 봉사활동. SNT모티브 제공

SNT모티브 지역사회 봉사활동. SNT모티브 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 봉사활동은 겨울 추위로 어려움을 겪는 이웃들이 따뜻한 겨울을 보낼 수 있도록 이불, 베개, 장갑, 양말 등 방한용품들을 지원하는 등 지역사회와의 상생을 위해 마련됐다.


SNT모티브 사원 협의회 관계자는 "우리 지역 내 취약계층 가정이 추운 겨울을 따뜻하고 안전하게 보낼 수 있도록 임직원들이 힘을 모아 매년 지속적인 기부와 봉사활동을 해오고 있다"며 "기업의 사회적 책임을 다하고 지역사회와 상생하기 위한 활동들을 다양하게 확대해 갈 것"이라고 말했다.


SNT그룹은 이공계 인재육성과 교육소외계층 지원 등을 위해 지난 2013년 설립된 운해장학재단(이사장 최평규)을 통해 2025년까지 누적 약 1480명에게 114억원의 장학금을 지급하는 등 적극적인 사회공헌활동을 이어가고 있다.




영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[속보]쿠팡, 3370만 고객 보상안 발표…1인당 5만원 지급 [속보]쿠팡, 3370만 고객 보상안 발표…1인당 5만... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'7년만에 백골로 발견되기도'…쓸쓸한 마감, 죽어서도 완전히 못 떠났다

"전용기·명품 사진에 속았다"…27억 가로채 호화 생활

황하나, 꽁꽁 싸맨 '명품 구속 패션' 화제…얼마길래

골프 중 들이킨 이 음료 알고 보니…3500만원 뜯어낸 70대

"숨 멎을 만큼 감동적" 백두산 호랑이 어미와 새끼 5마리 포착

12·29 참사 1주기…고개 숙인 李대통령 "깊은 사죄, 원인 규명 최선"

中, 9개월 만에 '대만 포위' 군사훈련…"실전 능력 검증"

새로운 이슈 보기