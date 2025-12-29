본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

지역

용인 양지~판교역 광역 공공버스 신설…2027년 운행 시작

정두환기자

입력2025.12.29 09:34

시계아이콘00분 20초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

양지·고림·둔전 일대 광역교통망 개선 기대

오는 2027년부터 경기도 용인시 양지지구와 성남 판교역을 오가는 광역 공공버스가 운행된다.

용인 양지~판교역 광역 공공버스 신설…2027년 운행 시작
AD
원본보기 아이콘

용인시는 양지지구와 판교역을 운행하는 노선이 경기도 광역 공공버스 노선위원회 심의에서 최종 선정됐다고 29일 밝혔다.


신규 노선은 양지지구에서 고림동~둔전역을 거쳐 판교역으로 이어지는 직행 좌석버스다. 노선에는 6대의 버스가 투입돼 하루 30회 운행된다.

버스는 ▲양지면 행정복지센터 ▲양지사거리 ▲동부동 행정복지센터 ▲서울병원 ▲고림고·유림2동 ▲유림동·방축 ▲둔전역·인정멜로디아파트 ▲금토천교 ▲판교역 동편 등의 정류소에 정차할 예정이다.


시는 경기도와 협력해 운송사업자 선정, 차량 확보, 운수종사자 배치 등의 절차를 거쳐 오는 2027년부터 버스를 운행할 계획이다.


이상일 용인시장은 "버스가 운행되면 처인구 양지·포곡·고림 일대 시민들의 판교 방면 출퇴근 환경이 크게 개선될 것"이라고 말했다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

사망 4년만에 '쓰레기 더미'서 발견…그들은 죽어서도 못 떠났다[2025 무연고사 리포트⑫] 사망 4년만에 '쓰레기 더미'서 발견…그들은 죽어... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'7년만에 백골로 발견되기도'…쓸쓸한 마감, 죽어서도 완전히 못 떠났다

"전용기·명품 사진에 속았다"…27억 가로채 호화 생활

황하나, 꽁꽁 싸맨 '명품 구속 패션' 화제…얼마길래

골프 중 들이킨 이 음료 알고 보니…3500만원 뜯어낸 70대

"숨 멎을 만큼 감동적" 백두산 호랑이 어미와 새끼 5마리 포착

中, 9개월 만에 '대만 포위' 군사훈련…"실전 능력 검증"

WP "中, 핵탄두 생산시설 확장…전면적 군비경쟁 준비"

새로운 이슈 보기