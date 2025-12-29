본문 바로가기
화해, 인플루언서 공동구매 서비스 '크리에이터 마켓' 선보여

김철현기자

입력2025.12.29 09:28

화해 앱 메인 화면 및 배너 노출 판매 활성화 지원
공동구매 구매전환율 20% 기록

뷰티 플랫폼 화해를 운영하는 화해글로벌은 공동구매 기능인 '크리에이터 마켓'을 정식 출시했다고 29일 밝혔다.


크리에이터 마켓은 인플루언서, 유튜버 등 큐레이터가 화해 단독 기획 세트인 'only화해'를 공동구매 기간 최대 할인가로 선보이는 서비스다. 큐레이터는 선정한 상품의 링크를 사회관계망서비스(SNS)에 공유하고 판매 실적에 따라 수수료를 지급받는다.

화해, 인플루언서 공동구매 서비스 '크리에이터 마켓' 선보여
특히 화해는 ▲재고 관리 ▲고객 응대(CS) ▲배송을 비롯한 커머스 운영 전반을 대행해 큐레이터가 콘텐츠 제작에 집중할 수 있도록 지원하고, 화해 앱 메인 화면과 기획전 배너 등에 공동구매 상품을 노출해 판매 증대를 돕는다. 판매 현황은 정산 시스템에서 실시간으로 확인할 수 있다.

이달 4일부터 5일까지 진행된 인플루언서 '연쭈'의 'only화해 X 연쭈 결하우스 스킨 베리어 호호바 오일' 공동구매는 20.34%의 구매 전환율을 기록하며 큰 호응을 얻었다.


화해글로벌 관계자는 "화해는 이번 크리에이터 마켓을 통해 인플루언서와의 협업을 강화하고, K뷰티 브랜드가 성장할 수 있는 생태계를 조성하고자 한다"며 "앞으로도 브랜드의 성장을 위한 협업 모델을 지속적으로 마련해 나가겠다"고 말했다.




김철현 기자 kch@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

