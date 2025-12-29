대한항공, 연말 맞아 국내외 사회공헌 활동 전개

대한항공이 연말을 맞아 국내외에서 사회공헌 활동을 전개하고 있다. 회사 측은 지역사회 소외계층을 지원하며 사회적 책임 이행에 나서고 있음을 강조했다.

29일 대한항공은 사내 합창단 'KE 콰이어(KE Choir)'가 지난 19일 서울 강서구에 위치한 등촌1종합사회복지관 경로당에서 지역사회를 위한 자선공연에 나섰다고 밝혔다. 이들은 다가오는 새해를 맞아 희망의 메시지를 담은 합창 공연을 펼쳤으며, 지역 어르신들이 따뜻한 겨울을 보낼 수 있도록 후원 물품도 지원했다.

낙후된 교육 환경 개선을 위한 해외봉사도 진행했다. 대한항공 사내 봉사단체 '연합신우회'는 지난 19일부터 26일까지 스리랑카 엘피티야에서 열악한 현지 교육 환경 개선과 해당 지역 어린이들을 위한 성탄절 행사를 진행했다. 엘피티야는 스리랑카의 수도 콜롬보에서 약 100㎞ 떨어진 농업 도시다. 아동 학습 환경이 열악하고 취약계층의 교육과 복지 혜택이 적은 지역으로 꼽힌다. 연합신우회는 현지 커뮤니티 센터의 노후시설 교체 공사를 지원하고, 마을 어린이들에게 성탄절 선물을 전달했다.

대한항공 객실승무원 봉사단 '다솜나눔'은 지난 6일 경기도 고양시 일산서구 홀트일산요양원에서 장애인 대상 송년회를 개최했다. 이번 송년회는 해당 시설에 거주하는 장애인들을 위한 특별한 연말 행사로, 실내에서 할 수 있는 다양한 레크레이션과 즐거운 공연 등을 진행했다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr



