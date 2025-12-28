본문 바로가기
경기도, 악성민원 피해 공무원 '특별휴가' 신설

이영규기자

입력2025.12.28 16:24

숏뉴스
경기도가 악성민원으로 피해를 본 공무원을 위한 '특별휴가' 제도를 신설한다.


경기도는 이런 내용을 담은 '경기도 공무원 복무 조례 전부개정조례안'이 지난 26일 경기도의회 제387회 정례회 제5차 본회의에서 의결됐다고 28일 밝혔다.

개정안은 악성민원으로 신체적·정신적 피해를 입은 공무원에게 치료와 심리적 안정을 위해 연간 최대 2일의 특별휴가를 부여하도록 하고 있다.


조례 개정에 따라 경기도는 광역 최초로 '악성민원 피해공무원 특별휴가 세부 운영계획'을 마련해 2026년 1월부터 제도를 시행하기로 했다.


경기도는 지난해 김포시 공무원 사망사건 이후 '악성민원 대응 및 직원고충처리 TF'를 구성하고, 폭언·폭행 등 고위험 민원에 노출된 민원담당 공무원을 제도적으로 보호하기 위해 여러 제도를 기획했다.

특별휴가 신설 외에도 민원담당 공무원의 보호와 사기 진작을 위한 ▲마음건강충전소 심리상담 및 치료 지원 ▲1박 2일 힐링프로그램 운영 ▲피해공무원 의료비 및 법적대응 지원 ▲민원통화 전체녹음 등을 추진하고 있으며, 명찰형 녹음기를 도입해 안전한 민원 환경을 지속 조성할 계획이다.


조병래 경기도 자치행정국장은 "현장의 민원 공무원들이 겪는 고충을 깊이 공감한다"며 "앞으로도 공무원들이 소신 있게 업무에 전념할 수 있도록 제도적·물리적 지원을 계속해 나가겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
