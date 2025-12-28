속초시, '2026 새해맞이 행사' 개최…31일 불꽃놀이부터 1일 해돋이까지

붉은 말의 해 열정·도전 메시지 담아 시민 안녕 기원

강원도 속초시가 병오년 '붉은 말의 해'를 맞아 12월 31일 오후 7시부터 엑스포 잔디광장 일원에서 '2026 속초시민 새해맞이 행사'를 개최한다. 다채로운 프로그램이 이어지며 시민의 안녕과 희망찬 새해 출발을 기원하는 화합의 시간이 될 전망이다.

'2026 속초시민 새해맞이 행사' 포스터. 속초시 제공

이번 행사는 을사년 한 해를 힘차게 달려온 시민과 관광객을 위로하고 붉은 말의 해가 상징하는 열정과 도전·변화의 에너지를 나눌 수 있는 체험과 공연, 퍼포먼스 등으로 알차게 구성됐다.

오후 7시부터는 타로사주, 캐리커처, 소원쓰기, 가훈쓰기, 포토부스 등 시민 참여형 체험 부스가 운영된다. 속초 지역 예술인이 참여하는 줌바댄스 공연을 비롯해 대중 가수, 뮤지컬 갈라쇼, 버스킹, 매직&저글링쇼 등 다채로운 공연 프로그램도 이어질 예정이다.

자정에는 시민과 함께 새해를 맞이하는 초읽기 카운트다운 퍼포먼스를 진행하고, 새해맞이 불꽃놀이로 2026년의 시작을 화려하게 장식한다. 행사장 곳곳에는 2026 새해맞이 빛 조형물과 붉은 말·짜니래요 인형탈과의 포토타임 등 야간관광과 어우러진 포토존도 조성해 시민과 관광객에게 특별한 추억을 선사한다.

1월 1일 오전 5시 30분부터는 속초해수욕장 남문 및 정문 야외무대 일원에서 '2026 속초 해맞이 공연'이 진행된다. 해맞이 공연은 속초해수욕장 미디어아트 '빛의 바다, 속초' 신규 콘텐츠 시연을 시작으로, 캘리그라피 퍼포먼스와 타악 공연 등으로 새해 아침의 감동을 더할 예정이다.

속초시는 철저한 안전관리대책을 수립하고 경찰과 소방 등 관계기관과 협력해 현장 안전관리를 한층 강화한다. 안전관리 요원 배치와 교통 통제, 방한 쉼터 운영, 온음료 제공 등 체계적인 안전·편의 대책을 추진해 시민과 관광객이 안심하고 행사에 참여할 수 있도록 최선을 다할 방침이다.

이병선 속초시장은 "병오년 붉은 말의 해가 상징하는 열정과 도전의 에너지를 가득 담은 '2026 속초시민 새해맞이 행사'를 통해 시민 화합과 행복을 기원하고, 속초시를 방문한 관광객과 시민이 안전하고 편안한 가운데 추억할 수 있는 새해를 맞이할 수 있도록 차질 없이 준비하겠다"고 말했다.





