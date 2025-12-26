본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

화순군 '교통약자 바우처택시' 확대 운영

호남취재본부 신동호기자

입력2025.12.26 17:05

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

내년부터 15대→20대…"교통약자 이동권 증진"

전남 화순군이 26일 교통약자 바우처 택시를 내년부터 기존 15대에서 20대로 확대 운영한다.

화순군청 전경. 화순군 제공

화순군청 전경. 화순군 제공

AD
원본보기 아이콘

군에 따르면 교통약자 바우처 택시 사업은 일반택시를 활용해 교통약자의 이동권을 증진하고자 도입한 사업으로, 기존에 운영 중인 교통약자 특별교통수단(장애인 콜택시)의 이용 수요 증가에 따른 불편을 보완하기 위해 지난 2022년 8월부터 시행하고 있다.


군은 올해까지 15명의 사업자가 바우처 택시를 운영했으나, 내년에는 5명을 추가한 20명이 참여하도록 확대함으로써 배차 지연 등 이용 불편을 해소하고 교통약자 이동 서비스에 대한 만족도를 높일 방침이다.

바우처 택시 이용객은 1일 4회, 월 30만 원의 한도 내에서 500원~최대 1,000원의 본인 부담금으로 바우처 택시를 이용할 수 있다.


구복규 화순군수는 "바우처 택시 확대 운영으로 교통약자분들이 예전보다 신속하고 편리하게 서비스를 이용할 수 있을 것으로 기대된다"며 "앞으로도 교통약자분들의 이동권 증진을 위해 다양한 정책을 추진해 나가겠다"고 말했다.




호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

비즈니스석 앉아 김밥에 라면 먹으며 "지긋지긋한 가난"…난데없는 챌린지 논란 비즈니스석 앉아 김밥에 라면 먹으며 "지긋지긋한 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"면치기 안 해요"…한 달 만에 1억뷰 찍은 에스파 신라면 광고

유재석, '조폭 연루설' 조세호 언급…"이제는 혼자네"

점심 먹다 '날벼락'…버거킹 매장 승용차 돌진 사고로 3명 부상

2초 만에 시속 700㎞… 中 초고속 자기부상 '세계 기록'

비즈니스석 앉아 김밥에 라면 먹으며 "지긋지긋한 가난"…난데없는 챌린지 논란

원수 사랑하라던 예수 탄생 기념일에… 복수 실천한 트럼프

'北매체 사이트 개방' 李대통령 지시에 속도냈지만…'방미심위'에 발목

새로운 이슈 보기