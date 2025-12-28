본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

중기·벤처

중기중앙회, 신한銀·신보와 소기업·소상공인 전용 우대보증 지원 확대

김철현기자

입력2025.12.28 12:00

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

노란우산 가입자에 최대 5000만원 보증 지원

중소기업중앙회는 노란우산에 가입한 소기업·소상공인의 경영 안정을 위해 협약보증 지원을 확대한다고 28일 밝혔다.


중기중앙회와 신한은행은 지난 5월 업무협약을 통해 신보중앙회에 10억원을 출연해 노란우산 가입자 400여명에게 약 130억원의 대출을 지원했다. 이번에 소기업·소상공인 금융지원 확대를 위해 15억원을 추가 출연해 약 200억원의 대출을 지원할 계획이다.

중기중앙회, 신한銀·신보와 소기업·소상공인 전용 우대보증 지원 확대
AD
원본보기 아이콘

이 협약보증은 신청업체당 보증금액 5000만원 이내에서 보증 한도를 150%까지 우대하고, 보증료율을 인하(연 0.8%, 일반 대비 0.2%포인트 인하)해 노란우산에 가입한 소기업·소상공인에게 충분한 자금조달을 지원하고 금융비용 부담을 완화한다.

협약보증은 지역신보 전 영업점에서 보증신청·접수할 수 있으며, 보다 자세한 내용은 신보중앙회와 17개 지역신보를 통해 안내받을 수 있다.


김기문 중기중앙회장은 "소상공인 사회안전망인 노란우산을 통한 금융지원 확대가 대내외적으로 어려운 환경에 처한 소기업·소상공인의 사업 운영에 조금이나마 도움이 되길 바란다"며, "앞으로도 노란우산을 통해 보다 더 많은 소상공인들이 다양한 지원을 받을 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.




김철현 기자 kch@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"통장에 1000만원 꽂혔다"…1인당 보너스 '역대 최고' 찍은 日대기업 "통장에 1000만원 꽂혔다"…1인당 보너스 '역대 최... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

신인감독 김연경의 여운에 빠진 사람들…"'넵쿠시'에 위로 받았다"

"야쿠자는 방송 나와 연애할 수 있을까"…논란의 프로그램 '불량연애' 해설

"달걀은 냉장고 '여기'에 두면 위험"…식중독 부르는 습관

"술 마시는 것보다 저렴"…미국 Z세대가 영화관 가는 이유

트렁크 가득 채운 과자에 짜장면 50그릇…성탄절에 보육원 찾은 삼남매의 아버지

소아·청소년 35만명 ADHD·우울증 등 정신진료 받았다

'성탄절 허브' 中 도시의 트럼프 관세 버티기

새로운 이슈 보기