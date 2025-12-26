한국 GDP 대비 연구개발비 세계 2위…민간 투자 첫 100조 돌파

공공·대학·기업 등 총 6만9042곳 조사

R&D비용 131조…전년 대비 10%↑

기업이 81% 차지…대기업이 71조원

지난해 우리나라의 국내총생산(GDP) 대비 연구개발(R&D)비 비중이 이스라엘에 다음으로 높은 세계 2위를 차지했다. 지난해 국내 R&D비용은 총 131조462억원으로 전년 대비 10% 이상 증가했다.

과학기술정보통신부는 지난해 우리나라 공공 및 민간영역에서 수행된 연구개발활동 현황을 조사·분석한 '2024년도 연구개발활동조사 결과'를 26일 발표했다.

R&D 활동을 수행 중인 공공연구기관, 대학, 기업 등 총 6만9042개 기관을 대상으로 비용과 인력 현황에 대해 경제협력개발기구(OECD) 가이드(프라스카티 매뉴얼)에 따라 실시했다.

지난해 국내 R&D 비용은 131조462억원으로 전년 대비 11조9722억원(10.1%) 증가했고, GDP 대비 R&D비 비중은 5.13%로 이스라엘(2023년 6.35%)에 이어 세계 2위를 유지했다.

재원별 R&D비용을 보면 정부·공공 재원 27조7672억원(21.2%), 민간·외국 재원 103조2790억원(78.8%)으로 민간·외국의 투자가 처음으로 100조원을 돌파했다. 민간은 102조8750억원, 외국 재원은 4040억원을 차지했다.

연구수행 주체별로는 기업 106조6988억원(81.4%), 공공연구기관 13조 2936억원(10.1%), 대학 11조 538억원(8.4%)으로 나타났다.

기업 규모별로는 대기업 71조4808억원(67.0%), 중견기업 14조2834억원(13.4%), 중소기업 8조5813억원(8.0%), 벤처기업 12조3533억원(11.6%)의 연구개발비를 투입했다.

또한 기초연구 19조2690억원(14.7%), 응용연구 25조2812억원(19.3%), 개발연구 86조4960억원(66.0%)으로 전년 대비 개발연구의 연구비 증가율이 가장 컸다.

지난해 기준 우리나라의 총 연구원 수는 61만5063명으로 전년 대비 1만1497명(1.9%) 증가했다. 연구보조원이 포함된 연구개발인력 수는 83만9582명으로 전년 대비 1만1620명(1.4%) 늘었다. 여성연구원 수는 14만8922명으로 전체의 24.2%를 차지했으며, 비중은 지속적으로 증가하는 추세다.

한편 이번 조사 결과는 OECD에 제공돼 국가별 연구개발활동 비교자료로 활용된다. 조사 보고서는 내년 2월 과학기술정보통신부와 한국과학기술기획평가원 홈페이지 등을 통해 배포될 예정이다.





