'업계 최대' 단독 전시관…CES에서 선보일 삼성의 AI

삼성전자가 내년 1월 미국 라스베이거스에서 열리는 세계 최대 가전·정보기술(IT) 전시회 'CES 2026'에서 기존 전시의 틀을 과감히 깨고 전시 패러다임 전환에 나선다.

삼성전자는 라스베이거스 컨벤션 센터(LVCC)가 아닌 윈 호텔(Wynn Las Vegas)에 별도의 대규모 단독 전시관을 마련했다고 26일 밝혔다. 새로운 공간에서 미술관이나 박물관의 큐레이션 개념을 적용한 '더 퍼스트룩(The First Look)'을 통해 신제품·신기술을 선보인다.

삼성전자 CES 2026 티저 영상 캡쳐 이미지. 삼성전자

삼성전자의 단독 전시관은 ▲제품 전시 ▲발표 행사 ▲기술 포럼 ▲거래선·파트너 상담 등 모든 활동이 유기적으로 진행될 수 있도록 했다. 전시 공간만 업계 최대 규모인 4628㎡(약 1400평)다. 전시 방식을 바꾼 건 삼성의 AI 기술을 통해서 삼성전자만이 제공할 수 있는 고객 가치를 제시하고 방문객이 삼성이 지향하는 미래의 방향성까지 체감할 수 있도록 돕기 위해서다.

삼성전자는 이번 CES에서 '당신의 AI 일상 동반자(Your Companion to AI Living)'라는 비전을 제시한다. 전시관은 이 같은 비전을 잘 전달하기 위해 삼성전자의 모든 기기와 서비스가 AI로 이어져 고객의 경험을 높여줄 'AI 리빙 플랫폼'으로 꾸며진다. 방문객은 이곳에서 TV·가전·모바일 등 모든 제품군과 서비스가 끊김없이 연결되는 차별화된 AI 경험을 만끽할 수 있다.

CES 2026에서 공개 예정인 삼성전자 마이크로 RGB TV 제품 이미지. 삼성전자

삼성전자는 하드웨어의 경계를 넘어 소프트웨어와 AI가 완벽하게 조화를 이루는 '초연결 생태계' 구현이 가능하다는 점을 강점으로 내세운다. 이를 위해 단일 제품이나 기술을 중심으로 전시하는 기존 방식을 바꿔 언제 어디서나 모두가 즐길 수 있는 AI 경험을 효과적으로 보여주기 위해 전시 방식을 혁신했다. AI가 사용자의 일상에 자연스럽게 스며드는 경험을 제대로 전달하기 위해 소음과 혼잡이 배제된 독립된 대규모 공간을 전시장으로 선택한 것이다. 또 방문객이 최대한 전시에 집중할 수 있도록 혼잡함을 최소화하고, 효과적인 체험이 가능하도록 도슨트 프로그램을 강화한다.

삼성전자 관계자는 "통합 AI 비전과 전략, 그리고 소비자가 실생활에서 누릴 수 있는 AI의 가치를 온전하게 전달하기 위해 독립된 공간에 고객 중심의 체험형 전시장을 마련했다"고 했다.

CES 2026에서 공개 예정인 삼성전자 에어드레서 제품 이미지. 삼성전자

삼성전자는 CES 개막을 앞두고 신제품·신기술을 선보이는 '더 퍼스트 룩'을 시작으로, CES 기간 중에는 다양한 전시와 이벤트를 통해 새로운 방향성을 선보일 방침이다. 단순히 신제품을 소개하는 차원을 넘어 최신 산업 트렌드와 미래 기술을 조명하는 '삼성 기술 포럼'도 선보인다.

내달 5~6일(현지시간) 양일간 진행되는 '삼성 기술 포럼'은 AI·가전·서비스·디자인을 주제로 총 4개 세션으로 구성되며, 전문가 패널 토론 형식으로 진행된다. 각 세션에는 삼성 내부 전문가부터 파트너사·학계·미디어·애널리스트 등이 참여해 업계 트렌드에 대해 논의할 예정이다.





장희준 기자 junh@asiae.co.kr



