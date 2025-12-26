강추위에 광주·전남 ‘꽁꽁’…눈 쌓이며 체감온도 '뚝'

빙판길 안전 주의

기온이 영하권으로 떨어지며 추운 날씨를 보인 25일 서울 종로구 광화문광장에서 외투를 입고 모자를 쓴 시민들이 이동하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

밤사이 기온이 큰 폭으로 떨어지면서 광주와 전남 전역이 강추위에 휩싸였다. 눈까지 내리며 도로 곳곳이 얼어붙어 출근길 불편도 이어졌다.

26일 광주지방기상청에 따르면 이날 오전 6시 기준 최저기온은 구례 성삼재 영하 16.1도, 광주 무등산 영하 13.9도, 광양 백운산 영하 10.5도, 구례 피아골 영하 8.4도, 순천 영하 7.5도, 광양 영하 6.5도, 영광 영하 6.2도, 광주 영하 5.8도로 관측됐다.

전날부터 이날 오전까지의 누적 적설량은 장성 상무대 5.9㎝, 담양 4.1㎝, 광주 광산 3.5㎝, 화순 백아 3.2㎝, 나주 다도 2.6㎝, 곡성 옥과 2.3㎝, 무안 전남도청 2㎝ 등으로 집계됐다. 기상청은 이날 오전까지 광주와 전남 서부, 서해안을 중심으로 1~1.5㎝의 눈이 더 내릴 것으로 내다봤다.

북서쪽에서 찬 공기가 유입되면서 기온은 평년보다 3~10도가량 낮은 상태다. 현재 순천·광양·곡성·구례·화순·고흥·보성 등 전남 7개 시·군에는 한파주의보가 내려져 있다. 낮 최고기온도 영하 1도에서 영상 2도 수준에 머물며 종일 추위가 이어질 전망이다.

강한 바람도 체감온도를 더욱 끌어내리고 있다. 전남 대부분 지역에서는 순간풍속 시속 70㎞(초속 20m) 안팎의 강풍이 불고 있다.

현재 장성·무안·함평·영광·신안 등 5개 시·군에는 대설주의보가 유지되고 있다. 큰 피해는 발생하지 않았지만, 장성과 담양에서는 '길이 미끄럽다'는 신고가 각각 접수됐다.

기상청 관계자는 "밤사이 내린 눈이 얼어 도로 곳곳에 빙판이 형성돼 있다"며 "차량 운행 시 감속 운전은 물론 보행자들도 미끄럼 사고에 유의해 달라"고 말했다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



