대중음악평론가 김영대 별세…향년 48세

이이슬기자

입력2025.12.26 09:08

김영대 대중음악평론가. 엘르 제공

김영대 대중음악평론가. 엘르 제공

대중음악평론가 김영대가 지난 24일 별세했다. 향년 48세.


25일 고(故) 김 평론가 측은 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "김영대님의 별세 소식을 전한다"고 알렸다. 김 평론가는 하루 전인 23일에도 SNS를 통해 대중과 소통하고 최근 라디오 방송에 참여하는 등 활발하게 활동해 왔으나, 정확한 사인은 알려지지 않았다.

1977년생인 김 평론가는 연세대 경영학과를 졸업하고 미국 워싱턴대학교에서 음악인류학 박사학위를 받았다. 2006년부터 본격적인 평론 활동을 시작한 고인은 특히 그룹 방탄소년단(BTS)의 성공 비결과 K팝 산업을 깊이 있게 분석해 왔다.


김 평론가는 '빌보드 뮤직 어워즈', '아메리칸 뮤직 어워즈', '그래미 어워즈' 등 미국 주요 대중음악 시상식의 국내 중계를 맡아 대중에게 음악 정보를 전달해 왔다. 또한 저서 '방탄소년단: 더 리뷰', '지금 여기의 아이돌-아티스트' 등을 집필했으며 지난달에도 신작 '더 송라이터스'를 출간한 바 있다.


이날 고인의 방송분을 송출한 CBS 라디오 '김현정의 뉴스쇼' 제작진은 "방송은 지난주 촬영됐으며 25일 송출 이후 부고가 저희에게 전해졌다"며 "갑작스러운 비보에 놀란 마음을 가눌 길이 없다"고 밝혔다.

유족으로는 아내와 두 딸이 있다. 빈소는 서울 중앙대학교병원 장례식장 6호실에 마련됐다. 발인은 27일 오전 11시, 장지는 서울추모공원이다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
