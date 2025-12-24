광주 서구, 27일 '기억의 울림' 송년음악회 연다

'격동의 2025년, 기억을 품고 되새기는 연대의 울림' 주제

광주시 서구가 오는 27일 오후7시 서빛마루문화예술회관에서 '기억의 울림' 송년음악회를 연다.

24일 서구에 따르면 이번 음악회는 '격동의 2025년, 기억을 품고 되새기는 연대의 울림'을 주제로 '착한도시 서구' 조성을 위해 한 해 동안 함께해 온 주민들에게 감사의 마음을 전하고 민주주의의 가치와 연대의 의미를 되새기기 위해 마련됐다.

정통 오케스트라와 국내 정상급 뮤지컬 배우, 성악가의 협연으로 깊이 있는 무대를 선보일 예정이다.

특히 서구는 아주 특별한 '123명'의 시민을 VIP로 초청해 눈길을 끈다. 비상계엄 선포부터 대통령 탄핵에 이르기까지 민주주의의 근간이 흔들렸던 엄중한 시기에 민주시민의 역할을 다한 민족예술인총연합, 광주여성민우회, 전남촛불행동, 5·18청소년오케스트라, 민주노총, 광주전남대학민주동문회협의회 관계자 등 청년·예술인·시민 123명이 특별 초청됐다.

'123명'은 2024년 12월 3일 비상계엄 선포를 상징함과 동시에 2025년 4월 4일 헌법재판소의 탄핵 인용 결정으로 윤석열 대통령이 파면되기까지 123일간 시민들이 한마음 한뜻으로 민주주의를 지켜낸 시간을 의미한다.

공연은 아시아아트심포니오케스트라의 '아리랑 환타지'를 시작으로 소프라노 신은선과 바리톤 조재경이 한국 가곡과 오페라 무대를 선보인다. 이어 뮤지컬 배우 양준모와 장여진이 뮤지컬 '영웅'의 OST인 '당신을 기억합니다', '영웅'을 열창하며 공연의 대미를 장식한다.

공연은 전석 무료로 진행되며 특별 초대석을 제외한 일반 좌석은 티켓 오픈과 동시에 전석 매진되는 기록을 세웠다.

김이강 서구청장은 "이번 송년음악회는 주민들과 함께 격동의 2025년을 되돌아보고 서로 위로하고 응원하는 자리이다"며 "내년에도 주민의 문화 향유 기회를 확대하고 예술인의 창작 활동을 적극 지원해 문화예술 활성화에 최선을 다하겠다"고 말했다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr



