쓱배송 장보면 7% 적립…쓱세븐클럽 가입하세요

장보기 7% 적립·티빙 제휴 혜택

SSG닷컴이 내년 1월 장보기 7% 적립과 티빙 온라인동영상서비스(OTT)를 핵심 혜택으로 한 새 멤버십 '쓱세븐클럽'을 출시한다.

쓱세븐클럽의 핵심은 '장보기 7% 고정 적립'이다. 쓱배송(주간·새벽·트레이더스)으로 장보기 상품을 구매하면 SSG머니가 자동 적립된다. SSG머니는 SSG닷컴과 이마트·신세계백화점·스타벅스 등 신세계그룹 관계사에서도 사용할 수 있다.

OTT 서비스 티빙과의 제휴 혜택도 마련한다. 기본 혜택에 일괄적으로 포함하지 않고 고객이 선택할 수 있도록 옵션 형태로 구성하되, 합리적인 가격에 선보인다는 방침이다.

SSG닷컴이 장보기 적립에 혜택을 집중한 이유는 이마트 기반의 상품 신뢰도가 핵심 경쟁력이기 때문이다. 전국 이마트 점포에서 직접 상품을 출고하는 구조로, 품질 경쟁력이 온라인에서도 그대로 구현된다는 설명이다. 특히 이같은 장점은 신선식품에서 두드러진다. 올해 1월~11월 '쓱 주간배송' 매출 상위 10개 품목 중 8개는 신선식품인 것으로 나타났다.

SSG닷컴 관계자는 "압도적인 장보기 적립에 OTT 서비스까지 더해 체감 혜택을 크게 높인 멤버십으로 도약을 이뤄낼 것"이라며 "쓱닷컴에서만 누릴 수 있는 추가 혜택도 다채롭게 마련해 1월 선보일 예정"이라고 말했다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>