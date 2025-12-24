본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

지역

경기소방, 23일 '119청소년단 한마음체육대회' 개최

이영규기자

입력2025.12.24 09:33

시계아이콘00분 17초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기도소방재난본부가 23일 경기과학기술대학교 대강당에서 '제1회 119청소년단 한마음체육대회'를 개최했다.


이번 체육대회에는 도내 119청소년단원과 지도교사 등 300여명이 참여해 소방안전 체험과 협동 중심의 다양한 프로그램으로 나눠 진행됐다.

특히 참가 청소년들이 현장 대응력과 공동체 의식을 높이도록 하기 위해 소방훈련을 응용한 행사에 초점을 맞췄다.


경기도소방재난본부가 23일 '제1회 119청소년단 한마음체육대회'를 개최했다. 경기도소방재난본부 제공

경기도소방재난본부가 23일 '제1회 119청소년단 한마음체육대회'를 개최했다. 경기도소방재난본부 제공

AD
원본보기 아이콘

권웅 도 소방재난본부 생활안전담당관은 "청소년이 곧 미래의 소방"이라며 "몸으로 익히는 경험이 가장 오래 남는 만큼 현장에서의 생생한 체험을 통해 공동체 의식과 책임감을 자연스럽게 키우는 계기가 되길 바란다"고 강조했다.


도 소방재난본부는 청소년 대상 체험형 안전교육 프로그램을 지속적으로 확대할 계획이다.




이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

한국에 밀리더니 또…'충격 빠진 일본' 1인당 GDP 순위 추락 한국에 밀리더니 또…'충격 빠진 일본' 1인당 GDP ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

일본 소유인데…"일년간 문 닫습니다" 미국·캐나다 관세전쟁 유탄 맞은 '짐빔'

"출근길·점심 커피 다 끊을 판"…고환율에 원두 수입 2조 첫 돌파

"한국 더 멀어졌다" 탄식…1인당 GDP 순위 벌어진 日 충격

韓 주식부호 1위 이재용·2위 조정호…BTS 3인방도 톱 100위 진입

"한국, 강대국 되고 싶은건가…핵잠수함 필요 없어" 中 관영언론 어깃장

향수 냄새 이상하다 했더니…'전부' 가짜 판명난 알리·테무

공장 해외 이전 우려에…EU, 에너지 집약 산업 지원 강화

새로운 이슈 보기