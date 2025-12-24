본문 바로가기
Dim영역
국제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

美 경제, 3분기 성장률 4.3%…소비 증가 힘입어 2년 만 최고

뉴욕=권해영특파원

입력2025.12.24 02:24

시계아이콘01분 19초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

서비스 중심 소비지출 견조…순수출도 호조
물가 압력은 다소 확대

미국 경제가 올해 3분기에 4%를 웃도는 성장률을 달성하며 2년 만에 가장 빠른 성장세를 보였다. 견조한 소비 증가가 이번 '깜짝 성장'의 핵심 동력으로 작용했다.


AP연합뉴스

AP연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

23일(현지시간) 미 상무부 산하 경제분석국(BEA)에 따르면 3분기 실질 국내총생산(GDP) 속보치는 전기 대비 연율 4.3% 성장했다. 이는 2분기 성장률(3.8%)보다 개선된 수치로, 다우존스가 집계한 시장 예상치(3.2%)를 크게 웃돌았다. 미국의 잠재 성장률로 추정되는 1%대 후반 역시 큰 폭으로 상회하는 수준이다.

앞서 미국 경제는 도널드 트럼프 미 대통령의 고율 관세 부과를 앞두고 1분기 수입이 급증하면서 성장률이 -0.6%로 역성장을 기록했지만, 2분기에는 3.8% 성장으로 'V자 반등'에 성공했다. 이후 3분기에는 한층 더 강한 성장 흐름을 이어갔다.


3분기 깜짝 성장은 소비 지출 확대와 트럼프 대통령의 관세 정책 일부 철회 영향으로, 미 경제가 강한 모멘텀을 유지하고 있음을 보여준다. 소비지출 증가율은 2분기 2.5%에서 3분기 3.5%로 크게 확대되며 성장을 주도했다. 의료와 해외여행을 포함한 서비스 부문의 견조한 지출이 이를 뒷받침했으나, 자동차 지출은 감소했다.


수출과 정부 지출 증가도 성장에 기여했으며 민간 고정투자의 감소 폭이 축소된 점 역시 성장세를 견인했다. 특히 3분기 수출은 8.8% 증가한 반면 수입은 4.7% 감소했다. 이에 따라 무역수지가 개선되면서 순수출은 3분기 성장률을 1.6%포인트 끌어올리는 데 기여했다. 정부 지출은 2.2% 증가해 성장률을 0.39%포인트 높였다.

미국 경제 수요의 기조적 흐름을 보여주는 지표인 민간 국내 구매자에 대한 최종 판매 증가율은 3%를 기록했다. 이는 1년 만에 가장 높은 수준으로, 미 연방준비제도(Fed)가 중요하게 보는 이 지표가 높다는 것은 미국 경제의 기초 체력이 견고함을 의미한다.


다만 물가 상승 압력은 다소 높아졌다. Fed가 가장 중시하는 근원 개인소비지출(PCE) 물가지수는 3분기 2.9% 상승해 2분기(2.6%)보다 오름폭이 확대됐다. 근원 PCE 물가는 식품과 에너지를 제외한 물가지표로, 물가의 기조적인 흐름을 판단하는 데 활용된다.


블룸버그 이코노믹스의 엘리자 윙거 이코노미스트는 "3분기 성장세는 견조하게 유지됐다"며 "연방정부 셧다운(일시적 업무정지)으로 연간 성장률은 다소 낮아졌지만 2026년에는 훨씬 더 강력한 성장이 예상된다"고 말했다.


트럼프 대통령은 자신이 만든 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜을 통해 "관세가 위대한 미국의 경제 지표를 만들어냈다"고 평가했다.


다만 높은 수입 관세와 지속적인 인플레이션 영향으로 3분기 전년 대비 성장률은 2.3%에 그쳐 다소 완화된 모습을 보였다.


한편 이번 3분기 GDP 속보치는 당초 10월30일 발표될 예정이었으나, 셧다운으로 인해 일정이 취소됐다. 미국은 통상 속보치, 잠정치, 확정치 등 세 차례에 걸쳐 GDP 성장률을 발표하지만, 이번에는 역대 최장 셧다운의 영향으로 두 차례만 발표하게 됐다. 이번 수치는 그 중 첫 번째 단계인 속보치에 해당한다.





뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"주사 맞기 싫었는데 잘 됐네" 이제 하루 한 알로 살 뺀다 …'먹는 위고비' FDA 승인 "주사 맞기 싫었는데 잘 됐네" 이제 하루 한 알로 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"출근길·점심 커피 다 끊을 판"…고환율에 원두 수입 2조 첫 돌파

'조폭 논란' 조세호, 패션 브랜드 결국 폐업…'손절'한 코오롱FnC

트럼프 "금리인하" 코드 맞출 차기 Fed 의장 3파전

전현무 "불법없었다" 해명했지만…경찰, '차량 내 링거' 조사 착수

멀리선 눈 덮힌 차, 가까이 가 보니 '하얀 똥' 범벅…범인은 '이것'

코스피 훨훨 날았는데...개미는 해외로 떠났다, 왜

믿고 타는 현대차, 美충돌안전평가 폭스바겐·혼다 제쳤다

새로운 이슈 보기