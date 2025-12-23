"'나혼산' '나래바' 음식도 매니저가 했다" 폭로…박나래, 추가 고소

"나래바·예능 음식 준비도 매니저들이"

매니저 갑질 논란 등 각종 의혹을 받고 있는 방송인 박나래에 대한 추가 폭로가 이어지고 있다. 이번에는 MBC 예능 프로그램 '나 혼자 산다' 박나래 편에 나왔던 음식 만드는 일도, 박나래가 지인들을 집으로 초대해 여는 파티인 '나래바'의 준비도 모두 매니저들이 도맡았다는 주장이 제기됐다.

박나래가 지인들에게 나눠줄 음식을 만드는 모습. MBC 예능 프로그램 '나 혼자 산다' AD 원본보기 아이콘

"'나래바' 준비·뒷정리도 매니저 몫"

기자 출신 유튜버 이진호는 22일 자신의 유튜브 채널을 통해 전 매니저들의 추가 폭로 내용을 공개했다. 이진호는 "박나래의 전 매니저가 어떤 갑질을 당했는지를 알아봤다"며 "나래바가 열리면 매니저가 무척이나 바빴다더라. 수산시장도 가야 하고 연예인들 특성에 따라 조명 바꿔주는 일도 매니저가 했다. 더욱이 박나래가 그날 정하는 음식들, 품목들에 따라 과천에 가거나 강원도까지 픽업을 간 적이 있었다더라"고 전했다.

매니저들은 나래바가 열리면 집안에서 대기한 것으로 알려졌다. 이진호는 "술을 많이 마시면 술이 떨어지니까 매니저가 1층이나 2층에서 대기하다가 술을 따서 직접 줬다더라. 특히 와인의 경우에는 칠링까지 해서 줬다. 특히 와인은 종류에 따라 쓰는 잔이 달랐다더라. 와인이 달라질 때마다 잔들도 다 따로 줘야 했다. 그 일도 전부 매니저들의 몫이었다. 설거지 역시 매니저들의 몫"이라고 밝혔다. 매니저들은 '나래바'에 온 연예인들이 집에 갈 때 택시를 잡아줘 보내주는 것은 물론 분리수거, 쓰레기 정리까지 해야 했다는 전언이다.

'"1박 2일 동안 전 부쳐…'나혼산' 요리도 매니저 시켰다"

이진호는 '나 혼자 산다'에서 박나래가 직접 만든 것으로 연출된 음식들 역시 매니저들이 준비했다는 증언이 나왔다고 전했다. 이진호는 "방송에서 매번 푸짐한 음식을 대접하며 '주변 사람 잘 챙긴다'는 호평을 받았던 그 음식들은 과연 누가 만든 것이냐"라며 "음식을 만드는 과정 전반에 매니저들의 도움이 있었다는 주장"이라고 했다.

그는 "'나혼산'에서 코쿤에게 도시락을 주는 장면만 나오고 만드는 장면은 안 나왔는데 매니저들이 코쿤의 도시락을 만들었다고 한다"며 "명절에 전 부치는 장면도 매니저들이 전날부터 1박 2일 동안 옆에서 전을 부쳤다고 한다. 김장할 때도 방송을 찍는 동안 매니저들은 뒤편에서 찹쌀풀을 갈고 있었다. 무, 고춧가루, 마늘도 다 매니저가 사러 갔다"라고 말했다.

박나래 사태, 쌍방 고소전으로…법적 절차 본격화

현재 박나래와 전 매니저들 사이의 법정 공방은 점차 진흙탕 싸움으로 번지고 있다. 전 매니저들은 지난 5일, 특수상해 및 허위 사실 적시에 의한 명예훼손, 정보통신망법 위반 혐의로 박나래를 고소했다. 이에 박나래 측도 강력한 법적 대응으로 맞불을 놨다. 박나래는 지난 5일 매니저들을 공갈미수 혐의로 고소한 데 이어, 20일에는 서울 용산경찰서에 전 매니저 2명을 업무상 횡령 혐의로 추가 고소하며 대립각을 세우고 있다.





