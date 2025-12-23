광주시, ‘사랑의 끈 연결운동’ 개최…장애 학생과 멘토의 따뜻한 동행

방세환 시장 “장애 학생들의 꿈…‘사랑의 끈’으로 든든하게 뒷받침할 것”

신체장애인복지회 광주시지부는 23일 광주시청 순암홀에서 '제14회 광주시 사랑의 끈 연결운동'을 개최했다.

방세환 광주시장이 23일 광주시청 순암홀에서 열린 '제14회 광주시 사랑의 끈 연결운동'에 참석해 인사말을 하고 있다. 경기 광주시 제공

이날 행사에는 방세환 시장을 비롯해 지역 각계 인사, 후원자, 시민 등 200여 명이 참석해 나눔과 연대의 의미를 함께했다.

'광주시 사랑의 끈 연결운동'은 경기도신체장애인복지회 광주시지부가 주관하는 대표적인 나눔 실천 행사로, 장애 학생을 포함해 다양한 지원이 필요한 학생들을 발굴해 멘토와 연결함으로써 정서적·사회적 지지를 제공하는 것을 목적으로 하고 있다.

올해로 14회를 맞은 이번 행사는 연말을 맞아 이웃과 이웃을 잇는 '사랑의 끈'의 의미를 되새기고, 멘토와 멘티가 서로에게 힘이 되어주는 동행의 가치를 공유하는 자리로 진행됐다.

문종석 광주시지부장은 "사랑의 끈 연결운동은 학생들에게 희망과 용기를 전하는 의미 있는 연결의 장"이라며 "앞으로도 더 많은 학생과 멘토가 신뢰와 사랑을 바탕으로 이어질 수 있도록 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.

신체장애인복지회 광주시지부가 23일 광주시청 순암홀에서 '제14회 광주시 사랑의 끈 연결운동'을 개최하고 있다. 경기 광주시 제공

방세환 시장은 "멘토·멘티 결연을 통해 맺어진 인연이 학생들에게 든든한 응원이 되고, 서로에게 의미 있는 동행으로 이어지길 바란다"며 "광주시는 내년 개관 예정인 장애인복지관과 반다비체육센터, 장애인평생학습센터를 중심으로 학생들이 자신의 속도로 성장하며 꿈을 키울 수 있도록 지속적인 지원을 이어가겠다"고 밝혔다.





