양주시, 전문가와 손잡고 ‘맞춤형 아동 통합 서비스’ 고도화

양주시, 2025년 드림스타트 운영위원회 개최

경기 양주시가 지난 22일 시청 상황실에서 아동의 건강한 성장과 공평한 출발 기회 보장을 위한 '2025년 드림스타트 운영위원회'를 개최했다.

양주시가 지난 22일 시청 상황실에서 아동의 건강한 성장과 공평한출발 기회 보장을 위한 '2025년 드림스타트 운영위원회'를 개최하고 있다. 양주시 제공 AD 원본보기 아이콘

김정일 부시장을 위원장으로 아동복지 전문가 등 위원 10명이 참석한 이번 회의에는 실무를 담당하는 아동통합사례관리사 등 관계 직원들이 자리를 함께해 올해 추진된 맞춤형 통합 서비스의 주요 성과를 공유하고 2026년 사업 방향에 대해 심도 있는 논의를 진행했다.

특히 위원들은 올해 진행된 맞춤형 프로그램의 효과성을 분석하고, 내년도 사업 계획에 대한 각 분야의 전문 지식을 바탕으로 실질적인 조언을 아끼지 않았다. 이 과정에서 현장 사례 관리의 효율성을 높이기 위한 지역자원 연계 활성화 방안 등도 비중 있게 다뤄졌다.

시 관계자는 "이번 운영위원회는 2025년 사업 성과를 점검하고 2026년 사업 계획을 구체화하는 뜻깊은 자리였다"며 "전문가들의 소중한 의견을 적극 반영하여 취약계층 아동들이 건강한 사회 구성원으로 성장할 수 있도록 든든한 버팀목 역할을 하겠다"고 말했다.

한편, 양주시 드림스타트는 12세(초등학생) 이하 아동을 대상으로 맞춤형 통합서비스를 제공하며, 모든 아동이 공평한 출발선에서 균형 있게 성장할 수 있도록 지속적인 지원을 이어갈 계획이다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



