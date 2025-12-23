부산항만공사, 신항 배후단지 입주기업과 동절기 안전관리 점검

화재·한파 사고 예방 집중…“중대재해 제로로 한해 마무리”

부산항만공사(BPA)가 겨울철 안전사고 예방을 위해 부산항 신항 배후단지 입주기업들과 안전관리 강화에 나섰다.

부산항만공사는 지난 22일 부산항 신항 늘해랑쉼터에서 신항 배후단지 입주기업을 대상으로 '2025년 4분기 안전협의회'를 개최했다.

이 협의회에서는 동절기 안전사고 발생 위험이 높아지는 점을 고려해 ▲전열기구 사용 증가에 따른 화재 예방 대책 ▲한파와 결빙으로 인한 미끄러짐 사고 방지 ▲한랭질환 예방 관리 등 계절 특화 안전관리 방안이 중점적으로 논의됐다.

BPA는 최근 건조한 날씨가 이어지며 화재 위험성이 커진 만큼, 각 사업장 내 소방시설물 점검을 철저히 해줄 것을 입주기업에 당부했다. 아울러 근로자 대상 심폐소생술(CPR) 교육과 화재 발생 시 신속한 대피를 위한 훈련의 중요성도 강조했다.

옥외 작업이 잦은 배후단지 근로자들의 안전을 위해 한파 쉼터 운영 가이드라인과 작업 중 준수해야 할 동절기 안전수칙도 함께 안내하며, 현장 중심의 예방 활동을 강화했다.

송상근 부산항만공사 사장은 "겨울철은 화재와 한랭질환 등 근로자 안전을 위협하는 요소가 많은 시기"라며 "입주기업과의 긴밀한 협력을 통해 빈틈없는 안전관리 체계를 구축하고, 올 한 해를 '중대재해 제로(0)'로 마무리할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>