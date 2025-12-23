"당신의 AI 동반자" 삼성, '더 퍼스트룩' 예고편 공개

CES 2026 이틀 전 라스베이거스 개최

삼성전자가 세계 최대 가전·정보기술(IT) 전시회인 CES 2026 개최에 앞서 열기로 한 '더 퍼스트룩(The First Look) 2026'을 앞두고 이번 행사의 주제를 알리는 예고 영상을 공개했다.

삼성전자는 '당신의 인공지능 일상 동반자(Your Companion to AI Living)'를 주제로 한 더 퍼스트룩 2026의 예고 영상을 공개했다고 23일 밝혔다. 모든 제품·서비스에 AI 기술을 통합해 고객의 일상이 이뤄지는 모든 공간에서 AI 경험을 향상시키고 지원하는 동반자가 되겠다는 메시지를 전달한다. 예고 영상은 다채로운 빛과 선을 활용했다. 더 퍼스트룩에서 공개될 신제품의 실루엣을 형상화하며 행사의 기대감을 높였다. 영상 속 빛과 선은 삼성전자의 제품과 서비스 전반에 통합적이고 일관되게 적용되는 AI 기술을 상징한다는 설명이다. 영상 말미에는 제품을 감쌌던 빛이 행사가 열릴 라스베이거스 윈 호텔(Wynn Las Vegas)로 퍼져나가며 이번 행사의 주제가 공개된다.

삼성전자는 'CES 2026' 개막 이틀 전인 내달 4일 오후 7시(현지시간) 라스베이거스 윈 호텔에서 더 퍼스트룩 공식 일정에 돌입한다. 이후 7일까지 나흘간 전시·기술 포럼 등 행사를 진행한다.

행사에선 노태문 DX부문장 겸 대표이사 사장을 비롯해 용석우 영상디스플레이사업부장(사장), 김철기 DA사업부장(부사장) 등이 무대에 올라 사업 부문별 고객 경험 혁신 전략을 소개한다.

삼성 기술 포럼은 내달 5~6일 이틀간 AI·가전·디자인 등을 주제로 총 4개 세션이 진행된다.





