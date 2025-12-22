어피닛, CIM으로부터 1100억원 규모 유동성 확보

글로벌 임팩트 투자사로부터 투자 유치

인도 내 포용 금융 인프라 확산 목적

인공지능(AI) 금융 기업 어피닛은 미국 기반의 임팩트 투자사 '커뮤니티 인베스트먼트 매니지먼트(CIM)'로부터 7500만 달러(약 1100억 원) 규모의 대출형 투자를 유치했다고 22일 밝혔다. 이번 자금 조달을 통해 어피닛의 100% 자회사인 트루밸런스(True Balance)의 자본 구조를 강화하고, 한 단계 더 높은 성장과 스케일업을 위한 기반을 갖추게 됐다는 평가다.

CIM은 미국 금융감독 당국(SEC)에 등록된 투자사로, 2014년 설립 이래 북미와 신흥시장 내 1200만 명 이상의 중산층 고객에게 총 180억 달러 규모의 자금을 제공해왔다. 이번 투자는 어피닛의 디지털 금융 전문성과 CIM의 임팩트 투자 역량을 결합해 인도 내 포용 금융 인프라를 확산하는 것을 목적으로 한다.

이번 투자는 어피닛의 인도 대표 AI 금융 플랫폼인 '트루밸런스(True Balance)' 금융 상품을 강화하는 데 사용된다. 어피닛은 투자를 통해 확대된 유동성을 기반으로 인도 전역의 신규 시장·상품·고객군으로의 진출을 가속화할 예정이다. 특히 금융 이력이 부족한 저신용·비은행 사용자층을 대상으로 투명하고 공정한 신용 서비스를 확대하는 전략에 박차를 가한다.

어피닛은 인도 중앙은행(RBI)의 정식 인가를 받은 금융사로, 앱 트루밸런스를 통해 디지털 금융 서비스를 제공하고 있다. 최근 트루밸런스의 월간 중개액은 꾸준히 성장하며 지난달 약 50억 루피(약 800억 원)를 상회했다.

이철원 어피닛 대표는 "이번 투자는 AI 기술을 기반으로 가속화하는 어피닛의 금융 플랫폼에 대한 신뢰와 향후 성장성을 인정받은 것"이라며 "CIM의 투자를 통해 더 많은 인도 사용자에게 책임감 있는 금융 서비스를 제공하고 '모두를 위한 금융' 비전을 가속화할 것"이라고 말했다.





