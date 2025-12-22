본문 바로가기
Dim영역
경제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

금융

日SBI, 교보생명 2대주주 오른다…지주사전환 속도

문채석기자

입력2025.12.22 17:51

시계아이콘00분 43초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

SBI 지분율 20% 이상
신창재 우호지분 과반
지주사전환 요건 충족

일본 금융사 SBI홀딩스가 금융당국으로부터 교보생명 지분 투자를 승인받았다. 교보생명의 지주사 전환 속도가 한층 빨라질 것으로 전망된다.


서울 광화문 교보생명 본사 전경. 교보생명

서울 광화문 교보생명 본사 전경. 교보생명

AD
원본보기 아이콘

22일 SBI홀딩스는 한국 금융당국이 교보생명 지분 20% 이상 투자를 승인했다고 밝혔다. SBI홀딩스는 온타리오교직원연금(OTTP)과 외국계 특수목적법인(SPC)이 보유한 교보생명 지분을 매수해 지분율을 현 9%에서 20% 이상으로 높일 계획이다.

업계에 따르면 앞서 지난 3월 SBI홀딩스는 어피니티에쿼티파트너스가 들고 있던 교보생명 지분 9.1%를 인수할 당시 향후 교보생명의 또 다른 FI들 주식을 매입해 지분율을 20%까지 확대하겠다고 밝혔는데 당국이 이를 승인한 것이다.


지분 인수 이후 SBI홀딩스는 신창재 교보생명 회장 등 창업주 가문을 제외한 외부 주주 중 가장 많은 지분을 보유하게 된다. 신 회장은 지분 33.78%를 보유 중이다. 특수관계인과 특수법인(SPC)를 포함하면 46.19%를 확보한 상태다.


거래 이후 신 회장 우호 지분이 과반을 넘으며 지주사 전환 속도가 붙을 것이란 관측이 나온다.

이에 따라 교보생명의 지주사 전환에 속도를 낼 전망이다. 지주사 전환을 하려면 금융당국 인가와 함께 주주총회에서 출석 주주 3분의 2 이상의 찬성 및 특별결의를 필요하다.


교보생명은 2023년 지주사 전환을 추진했으나 당시 2대 주주 어피니티와 조기상환청구권(풋옵션) 분쟁이 붙으며 무산됐다. SBI홀딩스가 어피니티 지분을 인수하며 분쟁은 종결됐다.


SBI홀딩스가 2007년 교보생명 지분 약 5%를 취득한 뒤 양사는 디지털 금융 등 주요 사업에서 협업해왔다. 이번 거래와 별개로 교보생명은 SBI홀딩스 자회사 SBI저축은행 지분 50%+1주를 내년 10월까지 약 9000억원에 인수하기로 했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"젊은이들 이탈 막아라" 낮에 공무원 하고 밤에 강사활동 가능…특단 조치 내린 日 "젊은이들 이탈 막아라" 낮에 공무원 하고 밤에 강... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"답례품도 남다른 클라스"…김우빈·신민아 하객 선물 봤더니

"10만원입니다" 가격 듣고 커진 눈…아이들 연말 선물 소비 양극화

머스크 SNS에 뜬 영상에 '화들짝'…콘서트 뒤집은 키 작은 댄서들

생활고 시달리던 두 청년, 빌린 땅 팠다가 9000만원 다이아 발견

어떻게 이런 일이…로또 1등 자동 2장 한 매장서 터졌다

이재용, 반도체 직접 챙긴다…DS 기흥·화성 사업장 방문

지난해 개인사업자 연체율 0.98% '역대 최고'

새로운 이슈 보기