이천시, 공영홈쇼핑과 지역 농산물 판로 확대 MOU

임금님표이천쌀 등 상생 유통 모델 구축

경기도 이천시가 공영홈쇼핑과 손잡고 지역 농산물 판로 확대에 나선다.

이천시는 22일 시청 다올실에서 공영홈쇼핑과 '이천 농특산물 판로 확대를 위한 상생협력 업무협약(MOU)'을 체결했다.

22일 이천시청에서 열린 '이천 농특산물 판로 확대를 위한 업무협약식'에서 이종원 공영홈쇼핑 대표대행(왼쪽 세번째)과 김경희 이천시장(왼쪽 네번째)이 협약서를 들어 보이고 있다. 이천시 제공 AD 원본보기 아이콘

협약식에는 김경희 이천시장, 이종원 공영홈쇼핑 이종원 대표대행, 김해동 해강물산 대표, 송영환 장호원농협 조합장 등 관계자들이 참석했다.

협약은 이천의 대표 농산물인 임금님표이천쌀을 중심으로 지역 농특산물을 공영홈쇼핑의 유통 채널을 통해 안정적으로 공급하기 위해 마련됐다.

시는 이번 협약을 계기로 이천쌀을 비롯한 지역 우수 농산물의 전국 단위 홍보와 판매 확대를 적극적으로 추진할 방침이다.

김경희 이천시장은 "이번 협약은 이천쌀의 가치를 국민 한 분 한 분의 식탁까지 정직하고 따뜻하게 전하는 중요한 약속"이라며 "시는 단순히 '잘 파는 것'을 넘어 제대로 알리고 신뢰로 선택받는 이천쌀을 만들어 가겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>