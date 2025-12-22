KGM, 'Q300' 출시 앞두고 최고품질 결의

실도로 주행 평가로 완성도 점검

KG모빌리티(KGM)가 신형 픽업 'Q300(프로젝트명)'의 성공적 출시를 위해 최고품질 결의대회를 개최했다고 22일 밝혔다. 경기 평택 KGM 본사에서 열린 대회에는 권교원 사업부문장을 비롯해 품질·생산·기술연구소 등 관련 부문 임직원 50여명이 참석해 양산 준비 현황 공유하고 결의문을 낭독했다.

임직원들은 Q300 양산을 앞두고 최고 수준의 품질을 갖춘 제품을 생산해 고객 신뢰에 보답하겠다고 다짐했다. 이어 '품질로 말한다, No.1 K-픽업 Q300'이라는 구호를 외치며 성공적인 출시를 목표로 총력을 기울일 것을 결의했다.

KGM은 출시 전까지 품질 및 R&D 관련 부문 임직원을 주축으로 실도로 주행 평가를 진행, 제조 품질에 대한 최종 완성도를 점검할 계획이다.

'Q300'은 KGM이 정통 아웃도어 스타일로 선보이는 '무쏘 스포츠&칸' 후속 모델로, 디젤과 가솔린 두 가지 파워트레인으로 구성해 내년 1분기 내 출시될 예정이다.

KGM 관계자는 "철저한 품질 관리와 일정 준수를 위해 임직원 모두가 책임감을 갖고 양산 준비에 임하고 있다"며 "완벽한 품질을 바탕으로 경쟁력 있는 제품을 선보일 것"이라고 말했다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



