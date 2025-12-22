본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

남양주시, 세대를 잇는 커뮤니티 공간 '경기 유니티' 전국 최초 개소

이종구기자

입력2025.12.22 11:52

시계아이콘00분 42초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기 남양주시는 지난 19일 다산지금 행복주택(A5) 내 근린생활시설에서 전국 최초로 세대 통합형 커뮤니티 공간인 '경기 유니티' 개소식을 열고, 세대를 잇는 지역사회 커뮤니티 모델의 출발을 알렸다.

남양주시는 지난 19일 다산지금 행복주택(A5) 내 근린생활시설에서 전국 최초로 세대 통합형 커뮤니티 공간인 '경기 유니티' 개소식을 열고 있다. 남양주시 제공

남양주시는 지난 19일 다산지금 행복주택(A5) 내 근린생활시설에서 전국 최초로 세대 통합형 커뮤니티 공간인 '경기 유니티' 개소식을 열고 있다. 남양주시 제공

AD
원본보기 아이콘

'경기 유니티'는 다산지금 A5블록 행복주택 내 근생시설을 활용해 경기주택도시공사(GH)가 전국 최초로 조성한 새로운 커뮤니티 모델이다. 돌봄·복지 등 필수 공공서비스와 운동·문화·여가 등 민간 서비스를 결합해 모든 세대가 일상 속에서 함께 어울릴 수 있도록 구성했다.


이날 행사에는 홍지선 부시장을 비롯해 조성대 시의회 의장, 김용진 GH 사장, 김성중 경기도 행정1부지사 등 30여 명이 참석했으며, △사업경과 보고 △공동체 복원 비전 발표 △기념 세레머니 △공간 라운딩 등이 진행됐다.

경기 유니티 1층에는 영유아와 부모를 위한 놀이공간과 커뮤니티 라운지가 조성돼 있으며, 2층에는 건강증진실과 실내 파크골프장, 커뮤니티 주방 등 전 세대가 함께 이용할 수 있는 시설이 마련돼 있다.


이번 사업은 GH가 공간을 제공하고, 남양주시가 공공프로그램을 연계하며, 민간 운영사업자가 콘텐츠를 기획·운영하는 방식으로 추진됐다. 다산지금지구를 시작으로 3기 신도시를 비롯한 다양한 주거지로 확대 적용될 수 있는 지역 밀착형 커뮤니티 모델로 주목받고 있다.


홍지선 부시장은 "경기 유니티는 모든 세대가 일상에서 필요한 서비스를 누리며 자연스럽게 어울릴 수 있는 커뮤니티 거점"이라며 "우리 시는 이 시범사업을 성공적 모델로 발전시켜 왕숙지구 등 신규 공공주택지구에도 확대 조성되도록 GH와 긴밀히 협력해 나가겠다"고 밝혔다.




남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"연대·고대·가톨릭대 의대 붙었지만 안 갈래요"…수시 합격자 절반 '미등록' 왜? "연대·고대·가톨릭대 의대 붙었지만 안 갈래요"... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"10만원입니다" 가격 듣고 커진 눈…아이들 연말 선물 소비 양극화

어떻게 이런 일이…로또 1등 자동 2장 한 매장서 터졌다

옛 삼표레미콘 공장, 서울 랜드마크 된다…'성수 프로젝트' 본격화

낮엔 공무원, 밤엔 댄스 강사 해도돼…MZ 이탈 막기 특단 조치

"매우 인상적" 머스크도 감탄한 中 로봇 '칼군무'

웨이모는 멈추고, 테슬라는 달렸다…美샌프란 정전 쇼크 후폭풍

지방 건설 부양한다더니…LH 미분양 매입, 대전·울산·강원 '실적 0건'

새로운 이슈 보기