유네스코 "종묘 앞 145m 건물 우려"…서울시, 한 달째 묵묵부답

A4 한 장에 "회의하자"만

국가유산청 "책임감 없다"

서울 종묘와 세운4구역. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

유네스코가 종묘 앞 초고층 재개발에 제동을 걸었지만, 서울시는 한 달째 제대로 된 답변을 내놓지 않고 있다.

국가유산청은 "서울시가 지난 17일 A4 한 장짜리 공문을 보내왔는데, '회의하자'라는 내용만 있었다"고 22일 밝혔다. 유네스코가 요청한 자료와 입장은 담기지 않았다. 한 달 만에 반응을 보였으나, 실질적 답변은 아니었던 셈이다.

유네스코 세계유산센터는 지난달 중순 종묘 맞은편 세운4구역에 최고 145m 건물이 들어설 수 있다며 우려를 표했다. 세계유산 영향평가를 받고, 평가 검토 때까지 사업 승인을 중지하라고 요구했다. 한 달 안에 답하라는 기한도 정했다.

국가유산청은 지난달 17일과 이달 3일 두 차례 공문으로 서울시에 자료 제출을 독촉했다. 그러나 조정 회의를 열자는 내용 외에 구체적 답변을 얻지 못했다. 허민 국가유산청장은 "유네스코 요청에 대한 회신으로 볼 수 없다"며 서울시에 책임감 있는 자세를 요구했다.

종묘 문제 관련 질의에 답하는 허민 국가유산청장 연합뉴스 원본보기 아이콘

서울시는 2018년 주민·사업자와 건물 높이를 최대 71.9m로 합의했다. 최근 고시한 101~145m는 합의를 두 배 가까이 초과한다. 허 청장은 "당시 합의가 지켜졌다면 이런 일은 벌어지지 않았다"며 아쉬워했다. 서울시가 국가유산청의 규제 강화를 '강북 죽이기 법'이라고 부른 것에 대해서도 "이해할 수 없다"고 밝혔다.

종묘 논란은 내년 7월 부산에서 열리는 유네스코 세계유산위원회에서 의제로 오를 가능성이 있다. 허 청장은 "세계유산센터도 심각하게 보고 있다"고 전했다.

국가유산청은 유네스코 답변을 준비하는 한편, 문화체육관광부·서울시와 회의를 열 계획이다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>