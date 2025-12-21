金총리 "석유화학·철강 구조개편 불가피…근로자 보호도 주력"

"野 필리버스터 아쉬워" 토로

김민석 국무총리가 고위당정협의회에서 석유화학 및 철강 분야의 구조 개편 문제를 집중적으로 논의하겠다고 밝혔다.

김 총리는 21일 서울 종로구 삼청동에서 열린 고위당정협의회에서 "석유화학 및 철강 분야에 있어 구조 개편이 불가피한 상황"이라며 "정부는 기업의 혁신을 지원하는 동시에 근로자 보호 및 지역경제의 충격 완화에도 주력하겠다"고 언급했다.

더불어민주당 정청래 대표도 "석유화학과 철강산업 등 산업의 지속가능성을 위해서는 신속하고 과감한 구조 개편이 필요하다"면서도 "일자리 감소나 지역경제 위축으로 이어지지 않도록 지역과 노동자를 지키는 대책도 중요하다"고 말했다.

이 밖에 협의회에서는 재생에너지 중심의 에너지 대전환을 준비하기 위한 '재생에너지 자립 도시 특별법' 추진 상황과 RE100(재생에너지 100% 사용) 산단 조성 진행 상황에 대해서도 논의가 이뤄졌다. 수도권 집값을 중심으로 한 부동산 시장 추이도 함께 점검했다.

김 총리는 "현재의 시장 상황을 면밀히 점검하고, 지역 특성에 맞는 실현 가능한 부동산 시장 안정화 방안을 함께 모색하겠다"고 말했다. 정 대표도 "다소 진정세를 보이는 (주택시장의) 상황을 면밀히 살피고 필요한 대책을 적시에 마련하겠다"며 "서민 주거 안정을 실질적으로 뒷받침할 방안이 무엇일지 당정대가 머리를 맞대고 지혜를 짜내겠다"고 했다.

한편 김 총리는 이 자리에서 야당의 필리버스터(무제한 토론을 통한 합법적인 의사진행 방해)에 대한 아쉬움도 토로했다. 김 총리는 "반도체 특별법을 비롯한 민생경제 법안, 또 내란 종결을 위한 법안 등의 처리가 필리버스터로 늦어져 국민의 안타까움이 크다"며 "민생법안 처리에 국회가 힘을 모아주길 간곡히 부탁드린다"고 호소했다.

강훈식 대통령 비서실장 역시 "국회에 계류된 법안 중에는 민생과 직결된, 더는 미룰 수 없는 법안들이 있다. 서민과 자영업자의 어려움을 덜고 산업 전환 과정에서 노동자와 지역경제가 겪는 고통을 완화하기 위한 법안들"이라고 말했다. 이어 "정부는 정책을 속도감 있게 집행할 준비가 돼 있다"며 국회의 협조를 당부했다.





