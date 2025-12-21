본문 바로가기
Dim영역
정치
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

정당

金총리 "석유화학·철강 구조개편 불가피…근로자 보호도 주력"

이서희기자

입력2025.12.21 17:04

시계아이콘00분 54초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"野 필리버스터 아쉬워" 토로

김민석 국무총리가 고위당정협의회에서 석유화학 및 철강 분야의 구조 개편 문제를 집중적으로 논의하겠다고 밝혔다.

김민석 국무총리가 21일 서울 종로구 삼청동에서 열린 고위당정협의회에 참석해 모두발언을 하고 있다. 연합뉴스

김민석 국무총리가 21일 서울 종로구 삼청동에서 열린 고위당정협의회에 참석해 모두발언을 하고 있다. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

김 총리는 21일 서울 종로구 삼청동에서 열린 고위당정협의회에서 "석유화학 및 철강 분야에 있어 구조 개편이 불가피한 상황"이라며 "정부는 기업의 혁신을 지원하는 동시에 근로자 보호 및 지역경제의 충격 완화에도 주력하겠다"고 언급했다.


더불어민주당 정청래 대표도 "석유화학과 철강산업 등 산업의 지속가능성을 위해서는 신속하고 과감한 구조 개편이 필요하다"면서도 "일자리 감소나 지역경제 위축으로 이어지지 않도록 지역과 노동자를 지키는 대책도 중요하다"고 말했다.

이 밖에 협의회에서는 재생에너지 중심의 에너지 대전환을 준비하기 위한 '재생에너지 자립 도시 특별법' 추진 상황과 RE100(재생에너지 100% 사용) 산단 조성 진행 상황에 대해서도 논의가 이뤄졌다. 수도권 집값을 중심으로 한 부동산 시장 추이도 함께 점검했다.


김 총리는 "현재의 시장 상황을 면밀히 점검하고, 지역 특성에 맞는 실현 가능한 부동산 시장 안정화 방안을 함께 모색하겠다"고 말했다. 정 대표도 "다소 진정세를 보이는 (주택시장의) 상황을 면밀히 살피고 필요한 대책을 적시에 마련하겠다"며 "서민 주거 안정을 실질적으로 뒷받침할 방안이 무엇일지 당정대가 머리를 맞대고 지혜를 짜내겠다"고 했다.


한편 김 총리는 이 자리에서 야당의 필리버스터(무제한 토론을 통한 합법적인 의사진행 방해)에 대한 아쉬움도 토로했다. 김 총리는 "반도체 특별법을 비롯한 민생경제 법안, 또 내란 종결을 위한 법안 등의 처리가 필리버스터로 늦어져 국민의 안타까움이 크다"며 "민생법안 처리에 국회가 힘을 모아주길 간곡히 부탁드린다"고 호소했다.

강훈식 대통령 비서실장 역시 "국회에 계류된 법안 중에는 민생과 직결된, 더는 미룰 수 없는 법안들이 있다. 서민과 자영업자의 어려움을 덜고 산업 전환 과정에서 노동자와 지역경제가 겪는 고통을 완화하기 위한 법안들"이라고 말했다. 이어 "정부는 정책을 속도감 있게 집행할 준비가 돼 있다"며 국회의 협조를 당부했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이웃집 아이 학원 안가던데" 알고보니…"집안 사정, 어쩔 수 없었대요" "이웃집 아이 학원 안가던데" 알고보니…"집안 사... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

술·담배 안했는데 '혈압 254' 뇌졸중 쓰러진 50대…매일 8개씩 마신 '이것' 때문

"시중 절반값" 인기 폭발, 군 마트 랭킹 싹쓸이

김주하 "전 남편 외도에 폭행까지…고막 터지고 뇌출혈" 개인사 첫 고백

다비치 강민경, '주사이모' 연루설에 "전혀 무관" 해명

10년 연애에 3억 기부 하더니…신민아·김우빈 결혼식 주례도 깜짝

맘다니가 띄운 '감당 가능 생활비'…트럼프 발목잡나

"건물 40만채 붕괴, 사망자 1만8000명…경제 피해 800조원" 日 충격 보고서

새로운 이슈 보기