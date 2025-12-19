본문 바로가기
일본은행 총재, 기준금리 지속 인상 시사…시점은 안밝혀

이관주기자

입력2025.12.19 17:18

시계아이콘00분 28초 소요
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

우에다 가즈오 일본은행 총재가 지속적인 기준금리 인상을 시사했다. 일본은행은 우리나라의 한국은행에 해당하는 중앙은행이다.


우에다 가즈오 일본은행(BOJ) 총재. 연합뉴스

교도통신 등에 따르면 우에다 총재는 19일 금융정책결정회의 이후 기자회견을 통해 "지속해서 정책금리를 올려 금융완화 정도를 조정하겠다"고 말했다.

이날 회의에서 일본은행은 기준금리인 단기 정책금리를 '0.5% 정도'에서 '0.75% 정도'로 0.25%포인트 인상 결정했다. 올해 1월 이후 11개월 만에 기준금리를 올린 것으로, 1995년 이후 가장 높은 수준으로 알려졌다.


우에다 총재는 도널드 트럼프 미국 행정부 관세 정책에 따른 불확실성이 줄어들고, 내년 봄 일본 기업의 임금 인상 가능성 등을 금리 인상 결정의 주요 배경으로 전했다. 다만 추가 금리 인상 시점에 대해서는 "적절히 판단하겠다"며 명확히 밝히진 않았다.


한편 일본은행의 기준금리 인상과 다카이치 내각의 재정 악화 우려로 10년물 국채 금리가 26년 만에 가장 높은 수준인 2.02%까지 오른 데 대해서는 "통상적인 움직임과는 다른 예외적 움직임일 경우 기동적으로 대응하겠다"고 했다.




이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr
