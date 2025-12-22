본문 바로가기
고환율에 생산자 물가 석달째 상승 [3분 브리프]

입력2025.12.22 08:00

시계아이콘00분 38초 소요
[한 눈에 읽기]
①고환율에 경유·휘발유↑+반도체 가격 상승 지속
②생보사 생존·입원급여금 역대 최대치
③美 인플레 둔화…월가는 물음표

MARKET INDEX : Year to date
고환율에 생산자 물가 석달째 상승 [3분 브리프]
원본보기 아이콘

○미 뉴욕증시 산타랠리 준비 끝
○GDP·고용지표 호조 전망
○AI기대감까지 증시 상승 견인

Top3 NEWS
■ "고환율에 경유·휘발유 뛰었다" 생산자물가 석달째 상승
○한은 '2025년 11월 생산자물가지수(잠정)'
○12월 두바이유 3.1%↓ vs 환율·상업용 도시가스 요금↑ '혼재'
○유가 하락에도 석탄·석유제품 5%↑…2년 2개월 만에 최대폭
■ '초고령사회' 부담 커지는 생보사…생존·입원급여금 역대 최대
○생보사 생존·입원급여금 22조3675억원…전년比 6.72%↑
○고금리 연금 수령에 사망보험금 유동화까지…부담 커져
○건강보험 시장 입원비 출혈경쟁 심화…"부메랑 될 것"
■ 美정부 인플레 둔화 셀프칭찬…월가 '갸웃'
○11월 소비자물가 상승률 2.7%
○4년여 만에 최저치 기록
○셧다운 데이터 누락 신뢰 의문
그래픽 뉴스 : 정부 우려에도 '원화약세'에 베팅…달러상품 판매 '급증'
고환율에 생산자 물가 석달째 상승 [3분 브리프] 원본보기 아이콘

○달러보험 판매액, 지난해 실적 이미 뛰어넘어
○달러예금 잔액도 2개월 연속 상승세
○"내년 1500원 갈수도"…'고환율 장기화' 인식 큰 영향

the Chart : 금융사 해외 부동산 부실자산 '2조원' 달해
고환율에 생산자 물가 석달째 상승 [3분 브리프] 원본보기 아이콘

○해외 상업용 부동산 시장 위축 영향
○선제적 위험 관리로 부실자산 규모는 축소
○"시장 전반 회복 신호…투자 심리 완화"

오늘 핵심 일정

국내

삼진식품 코스닥 상장, 확정공모가 7600원

하나36호스팩 코스닥 상장, 확정공모가 2000원

미래에셋비전스팩11호 코스닥 상장, 확정공모가 2000원


해외

13:00 말레이지아 소비자물가지수 (YoY) (11월)

16:00 영국 GDP (YoY) (3분기)

22:30 캐나다 원자재가격지수 (MoM) (11월)

◇점심&퇴근길 날씨
○최저기온 -5℃(2) ｜최고기온 : 6℃(4℃)
○강수확률 오전 0%｜오후 20%
○미세먼지 오전 좋음｜오후 좋음
고환율에 생산자 물가 석달째 상승 [3분 브리프] 원본보기 아이콘

3분이면 OK, 꼭 필요한 시간-가성비 경제뉴스. 매일 8시 발행.




