구리시, 갈매동 ‘협동마을경로당’ 준공…어르신 숙원사업 해결

이종구기자

입력2025.12.19 15:14

단독주택 지역 숙원 해소
맞춤형 노인복지 정책 추진 기반 강화

경기 구리시(시장 백경현)는 19일 갈매동 협동마을경로당 준공식을 성황리에 개최했다고 밝혔다.

백경현 구리시장이 19일 갈매동 협동마을경로당 준공식에서 인사말을 하고 있다. 구리시 제공

백경현 구리시장이 19일 갈매동 협동마을경로당 준공식에서 인사말을 하고 있다. 구리시 제공

이날 준공식에는 백경현 구리시장을 비롯해 신동화 구리시의회 의장, 장수용 대한노인회 구리시지회장, 안상환 협동마을경로당 회장, 갈매동 주민 등 100여 명이 참석해 경로당 준공을 함께 축하했다.


행사는 내빈 소개를 시작으로 경과보고, 감사장 수여, 기념사 및 축사, 테이프 커팅식, 기념 촬영 순으로 진행되며 뜻깊은 시간을 가졌다.

협동마을경로당(회장 안상환)은 지상 1층 규모로 주방과 공유공간, 할아버지 방, 할머니 방 등 다양한 편의시설을 갖추고 있다. 현재 약 30명의 회원이 이용하고 있으며, 앞으로 어르신들이 편안하게 휴식을 취하고 소통할 수 있는 안락한 마을 사랑방 역할을 할 것으로 기대된다.


구리시 관계자는 "갈매동 단독주택 지역 어르신들의 숙원이었던 협동마을경로당이 준공돼 매우 뜻깊게 생각한다"며 "노인 인구가 지속적으로 증가하는 만큼, 앞으로도 어르신들을 위한 다양한 맞춤형 노인복지 정책을 추진하고 전국 최고 수준의 경로당 환경을 조성할 수 있도록 지원을 강화해 나가겠다"고 말했다.




구리=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

