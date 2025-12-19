본문 바로가기
예스24 독서 커뮤니티 '사락', '스마트앱어워드 2025' 수상 영예

서믿음기자

입력2025.12.19 15:12

문화부문 통합대상 수상

독서 커뮤니티 '사락'이 '스마트앱어워드 2025'에서 수상의 영예를 안았다.

18일 열린 '스마트앱어워드 2025' 시상식에서 사락 관계자들이 수상 후 기념촬영하고 있다. 예스24 제공

문화콘텐츠 플랫폼 예스24는 '사락'이 18일 열린 '스마트앱어워드 2025' 시상식에서 문화부문 통합대상을 수상했다고 19일 밝혔다.


스마트앱어워드는 4000명 규모의 평가위원단이 비주얼, UI 디자인, 기술력, 콘텐츠 등 18개 평가지표를 바탕으로 혁신적인 모바일 앱을 선정·시상하는 행사다.

사락은 지난해 4월 예스24가 선보인 독서 기반 커뮤니티 플랫폼으로, 나만의 독서 노트를 기록하고, 이를 바탕으로 타인과 소통할 수 있는 소셜 독서 플랫폼이다. 올해 2월에는 구글 플레이스토어 추천 앱으로 선정되는 등 플랫폼 경쟁력을 인정받았다.


2024년 모바일 앱 론칭 이후 도서 리뷰 80만 건, 독서 기록 11만 건을 기록했으며, 2300여 개의 독서모임이 개설되는 등 큰 인기를 누렸다.


조선영 예스24 도서사업본부 본부장은 "사락이 '스마트앱어워드 2025' 문화부문 통합대상을 수상하게 되어 매우 뜻깊다"며 "앞으로도 책 읽는 모든 이를 위한 독서 커뮤니티가 되기 위해 노력하며 이용자를 위한 다채로운 서비스를 선보이는 데 앞장서겠다"고 말했다.




서믿음 기자 faith@asiae.co.kr
