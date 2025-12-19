"지식재산 경쟁력 강화 협력" 지재처·KAIST·특허법원 '맞손'

지식재산처는 19일 정부대전청사에서 KAIST, 특허법원과 디지털 및 인공지능(AI) 전환 시대 지식재산 경쟁력 강화를 위해 상호 협력하는 내용의 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

김용선 지식재산처 처장(왼쪽 다섯 번째)이 이광형 KAIST 총장(왼쪽 네 번째), 한규현 특허법원장(왼쪽 세 번째)과 업무협약을 체결한 후 기념촬영을 하고 있다. 지식재산처 제공 AD 원본보기 아이콘

협약에 따라 참여 기관은 지식재산 창출부터 분쟁을 해결하는 과정에 이르는 정책·제도·실무·연구 역량을 유기적으로 연계하고 인적 교류 및 공동 협력 사업을 추진한다.

협약을 계기로 세 기관은 디지털 및 AI 전환 시대에 지식재산 경쟁력을 강화하기 위한 전략적 협력 체계를 구축하고 지식재산 창출·분쟁 해결·인재 양성을 아우르는 사업을 공동으로 추진할 방침이다.

또 기관별 담당 부서를 지정하는 동시에 협의체를 구성하는 등 협약이 실질적으로 이행될 수 있도록 할 계획이다.

김용선 지재처 처장은 "협약은 지재처와 KAIST, 특허법원이 포괄적 협력 기반을 마련했다는 점에서 의미를 갖는다"며 "지재처는 협약을 토대로 디지털 및 AI 대전환 시대에 걸맞은 지식재산 창출과 보호 체계를 한층 더 강화하는 데 주력하겠다"고 말했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr



