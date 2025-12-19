전주시 ‘2026 올해의 책’ 시민 추천 받는다

내년 1월 9일까지 접수…12권 후보도서 선정

전북 전주시가 1년 동안 시민들과 함께 읽을 '2026 전주 올해의 책' 후보 도서를 내년 1월 9일까지 추천받는다.

19일 시에 따르면 '전주 올해의 책'은 책으로 공감하는 독서문화 확산을 위해 해마다 전주를 대표하는 책을 선정한 후 다양한 연계 프로그램을 운영하는 대표적인 시민 독서 운동이다.

전주 올해의 책은 후 보고서 추천부터 최종 도서 선정에 이르기까지 모든 과정에 시민이 참여해 각 부문별 도서가 결정된다.

추천 부문은 ▲어린이(그림) ▲어린이(글) ▲청소년 ▲일반 부문 등 총 4개 부문으로 ▲2025년 초판본이 발간된 국내 생존 작가의 도서 ▲지역적, 사회적 통합을 이끌 수 있는 주제를 다룬 도서 ▲종교적·정치적 성향에 관계없이 누구나 함께 읽을 수 있는 도서 등 추천 기준을 참고해 자유롭게 추천하면 된다.

단, 1인당 5권 이내로 추천할 수 있으며, 정치·종교·상업적 도서와 절판도서, 시리즈물, 외국 작가 도서 등은 선정 대상에서 제외된다.

추천 방법은 접수 기한 내에 전주독서대전 누리집을 통해 추천 도서와 추천 이유 등을 작성해 접수하면 된다.

시는 내부선정단 회의를 거쳐 추천받은 도서를 심의하고, 전주독서대전 실무기획단 선정위원 회의를 거쳐 12권의 후보 도서를 선정할 계획이다.

이후 이를 바탕으로 2주간 시민 투표를 거쳐 총 4부문 4권(어린이(그림)·어린이(글)·청소년·일반 1권씩)의 도서가 '2026 전주 올해의 책'으로 최종 선정된다.

전주 올해의 책으로 선정된 도서는 내년 4월부터 ▲100일 필사 ▲작가와의 만남 ▲시민공모전 ▲가족 독서 골든벨 등 다양한 연계 프로그램에 활용될 예정이다.

박남미 시 도서관평생학습본부장은 "전주 올해의 책은 누군가가 정해주는 것이 아니라, 시민의 마음에서 시작되는 책이다"며 "한 권의 책을 추천하는 작은 참여가 전주의 독서 풍경을 바꾸는 소중한 계기가 되길 바란다"고 말했다.

자세한 사항은 전주독서대전 누리집을 참고하거나 전화로 문의하면 된다.





