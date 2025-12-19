본문 바로가기
강원국제교육원, ‘2025 제2외국어 러시아어 체험 캠프’ 개최

이종구기자

입력2025.12.19 10:48

1박 2일 집중 체험으로 글로벌 역량 강화
실생활 회화부터 타문화 이해까지
외국어 학습의 동기 부여의 장 마련

강원특별자치도교육청국제교육원(원장 변미영)은 18일부터 19일까지 1박 2일간 도내 학생들을 대상으로 '2025년 제2외국어(러시아어) 체험 캠프'를 실시했다.

강원특별자치도교육청국제교육원(원장 변미영)이 18일부터 19일까지 1박 2일간 도내 학생들을 대상으로 '2025년 제2외국어(러시아어) 체험 캠프'를 실시하고 있다. 강원특별자치도교육청 제공

이번 캠프는 평소 접하기 어려운 제2외국어인 러시아어를 집중적으로 체험할 수 있는 기회를 제공하기 위해 마련되었으며, 학습자의 수준을 고려한 맞춤형 프로그램을 통해 실생활 기초회화를 자연스럽게 습득하는 데 중점을 두었다.


주요 활동으로는 원어민교사와 함께하는 소규모 학습활동이 진행되었다. 학생들은 원어민 교사와의 밀도 높은 상호작용을 통해 외국어 노출 기회를 확대하고, 단순 암기가 아닌 대화 중심의 활동으로 러시아어에 대한 심리적 장벽을 낮추었다.

특히 이번 캠프는 단순한 언어 습득을 넘어 글로벌 시민 의식을 함양하는 데 목적을 두었다.


변미영 원장은 "이번 캠프는 '지속가능발전 목표(SDGs)'를 주제로 한 다양한 활동을 통해 학생들이 러시아어를 직접 접해볼 수 있도록 구성했다"며 "원어민 선생님과의 적극적인 의사소통을 통해 외국어를 더 깊이 이해하고, 넓은 세계를 체험하는 좋은 성장의 기회가 되었기를 바란다"고 밝혔다.




춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
