삼척시, 2025년 지방세정 운영 종합평가 우수 기관 선정

강원도 삼척시는 강원특별자치도가 도내 18개 시군을 대상으로 실시한 '2025년도 지방세정 운영 종합평가'에서 우수상을 수상했다고 19일 밝혔다.

이번 평가는 강원특별자치도 내 18개 시·군을 대상으로 지방세 운영 전반을 5개 분야, 18개 세부 항목으로 종합 평가한 결과이며, 삼척시는 2023년과 2024년 최우수상에 이어 올해 우수상에 선정되어 3년 연속 우수기관의 영예를 안았다.

삼척시 세무과는 올해 납세자 중심의 세정 행정을 실현하기 위해 지방세 체납액 자진납부율 제고 시책 추진, 납세편의 향상을 위한 맞춤형 안내 서비스 강화, 납세상담 서비스 품질 향상 등 다양한 노력을 기울였다. 또한, 과세 과정의 공정성과 투명성을 높이고, 제도 개선을 위한 실무 중심의 과제를 발굴·제안하는 등 체계적이고 신뢰받는 세정 운영을 이어왔다.

시 관계자는 "어려운 경제 여건 속에서도 성실히 지방세를 납부해주신 시민 여러분께 깊이 감사드리며, 세무과 직원들의 헌신과 노력 덕분에 좋은 결과를 얻었다"고 전했다. 이어 "앞으로도 세입 기반 확충과 시민 편의 중심의 세정 서비스를 강화해 신뢰받는 행정을 만들겠다"고 덧붙였다.

한편 시는 이번 수상을 계기로 세무행정의 효율성과 공정성을 더욱 높이고, 시민이 공감하고 신뢰할 수 있는 선진 세정 행정 실현을 목표로 지속적인 혁신을 추진할 계획이다.





삼척=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



