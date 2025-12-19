"겨울 입맛 잡아라"…고구마 앞세운 '제철코어' 공략

식음료 업계, 겨울 제철 식재료 '고구마' 메뉴 출시

음료·베이커리 등 제품 라인업 확대

식음료 업계가 겨울 제철 식재료인 '고구마'를 앞세워 시즌 한정 제품을 잇달아 출시하며 '제철 코어' 소비 트렌드 공략에 나섰다. 올겨울 라떼와 베이커리, 아이스크림, 과자 등 다양한 카테고리에서 고구마를 활용한 제품 라인업이 확대되는 모습이다.

제철 코어는 계절마다 한정적으로 즐길 수 있는 식재료나 메뉴를 통해 계절성을 소비하려는 트렌드를 뜻한다. 이상기후로 사계절의 경계가 흐려지는 가운데, 오히려 계절감을 의식적으로 즐기려는 소비 성향이 강해지며 새로운 소비 키워드로 부상했다.

19일 식품업계에 따르면 시장조사 전문기업 엠브레인 트렌드모니터가 지난 10월 만 13~69세 남녀 1200명을 대상으로 실시한 조사에 따르면 응답자의 약 70%는 계절마다 특색 있는 음식이나 활동을 즐긴다고 답했다. 특히 음식·과일·채소 등 먹거리를 통해 계절을 체감한다는 응답이 많았으며, 젊은 세대일수록 시즌 한정 메뉴와 한정판 상품에 대한 관심이 높은 것으로 나타났다.

겨울 시즌 대표 제철 식재료로 떠오른 것이 고구마다. 고구마는 겨울철 대표 원물로 포만감과 달콤한 풍미를 갖춰 식사 대용과 간식 수요를 동시에 충족할 수 있는 것이 강점이다. 또한 탄수화물이 풍부하고, 단백질, 지방, 식이섬유, 미네랄, 비타민 등이 골고루 들어 있다. 최근에는 단순 간식을 넘어 건강과 포만감, 계절성을 함께 고려하는 제철 코어 소비 트렌드와 맞물리며 식음료업계 전반에서 활용도가 높아지고 있다.

커피·아이스크림 브랜드 백미당은 최근 '영암 꿀고구마'를 활용한 시즌 메뉴 6종을 선보였다. 메뉴는 '꿀고구마 라떼', '꿀고구마 진저크림 라떼', '꿀고구마 아이스크림', '꿀고구마 생크림 소금빵', '꿀고구마 코코넛 소금빵' 등으로 구성됐다.

롯데웰푸드는 전북 고창산 꿀고구마를 활용한 제품군을 확대했다. 회사는 커스터드 꿀고구마 라떼, 명가 찰떡 파이 꿀고구마 등 총 12종의 라인업을 운영 중이다. 연세유업은 연세우유 고구마 생크림 빵 등 고구마 디저트 3종을 내놨다.

대표 메뉴인 '연세우유 고구마 생크림 빵'은 고구마 맛 슈크림을 채웠으며, 군고구마의 풍미를 구현하기 위해 쫀득한 고구마 브륄레맛 무스를 더했다. 연세우유 고구마 생크림 빵은 지난해 연세유업이 진행한 '연세빵빵캠페인'을 통해 소비자가 직접 제안한 아이디어를 기반으로 올해 개선해 정식 출시된 제품이다.

남양유업 관계자는 "제철 음식을 즐겨온 기성세대부터 한정판 상품에 호응하는 MZ세대까지 폭넓은 소비층을 아우르는 제철 코어가 하나의 소비 트렌드로 자리 잡고 있다"며 "내년에도 신제품 출시뿐 아니라 기존 브랜드 리뉴얼을 통해 다양한 제철 코어 제품이 등장할 것으로 기대된다"고 말했다.





