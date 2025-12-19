본문 바로가기
美 케네디센터, '트럼프-케네디센터'로 명칭 변경…반발 예상

뉴욕=권해영특파원

입력2025.12.19 04:50

미국 워싱턴 D.C.의 대표적인 문화예술 공연시설인 케네디센터가 '트럼프-케네디센터'로 명칭을 변경했다.


캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 18일(현지시간) 자신의 사회관계망서비스(SNS) 엑스(X·옛 트위터)에 "전 세계 각 분야에서 가장 성공한 인물들로 구성된 케네디센터 이사회가 만장일치로 센터 명칭을 트럼프-케네디센터로 변경하기로 의결했다"고 밝혔다.

그는 명칭 변경과 관련해 "트럼프 대통령이 지난 1년간 이 건물을 구하기 위해 이룬 믿기 어려운 성과 때문"이라며 "이는 단순한 재건축 차원을 넘어 재정과 명성 측면에서도 큰 업적"이라고 강조했다.


이번 결정은 트럼프 대통령이 백악관을 비롯해 워싱턴 공공기관 전반을 자신의 취향에 맞게 재편하려는 움직임의 연장선으로 풀이된다.


또 트럼프 대통령은 또 2기 집권 후 케네디센터 이사회를 전면 개편하고 본인이 직접 이사장을 맡았다. 이른바 진보 진영과의 '문화 전쟁' 일환이다. 이번 명칭 변경 역시 트럼프 대통령이 임명한 이사회가 결정해 상당한 논란이 예상된다.




뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

