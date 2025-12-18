본문 바로가기
창원 도계광장 사거리서 12중 추돌 … 15명 경상

영남취재본부 이세령기자

입력2025.12.18 18:11

경남 창원시 의창구 소답동 도계광장 사거리 다중추돌 현장에서 구급대원들이 운전자를 구조하고 있다. 창원소방본부 제공

경남 창원시 의창구 소답동 도계광장 사거리 다중추돌 현장에서 구급대원들이 운전자를 구조하고 있다. 창원소방본부 제공

18일 오전 10시 16분께 경남 창원시 의창구 소답동 도계광장 사거리에서 12중 추돌사고가 발생했다.


경남경찰청과 창원소방본부 등에 따르면 이 교차로에서 5t 화물차가 1차로에서 신호를 기다리던 스포츠유틸리티(SUV) 차량을 들이받았다.

이 충격으로 튕겨 나간 화물차가 2차로에서 신호 대기 중인 차들과 잇따라 부딪치며 총 12중 추돌로 이어졌다.


이 사고로 15명이 경상을 입었고 이 가운데 40대 남자 1명, 여자 1명이 경추 통증과 두통 등으로 병원에 옮겨졌다.


사고 당시 화물차 운전자인 70대 남성은 술을 마셨거나 무면허 상태는 아니었던 것으로 파악됐다.

경찰은 정확한 사고 경위를 조사 중이다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr
