순천시, 자치경찰 협력 생태계 구축 '최우수기관' 선정

순천시가 자치경찰사무 협력체계 구축 평가에서 최우수기관으로 선정됐다. 순천시 제공 AD 원본보기 아이콘

자치경찰제가 시행된 이후 전국에서 행정과 치안의 협업이 최우선 핵심 과제로 떠오른 가운데, 순천시가 2025년 자치경찰 사무 협력체계 구축 우수 시군 평가에서 '최우수기관'으로 선정돼, 18일 전라남도지사 기관 표창을 받았다.

이번 평가는 자치경찰제도 도입 취지에 맞춰 지방행정과 치안 행정 간 연계·협업 성과, 자치경찰 사무 참여도, 우수 시책 발굴 및 확산 여부 등을 종합적으로 평가해 수여된 것이다.

순천시의 가장 큰 장점은 '정례적 협의 구조'다. 시는 자치경찰 실무협의회를 분기별로 운영하며 올해만 3차례 회의를 가졌다. 이 과정에서 총 38건의 현안이 논의되어 이 중 36건이 실제 정책과 사업으로 반영됐다. 수용률 94%에 달한다.

수용된 안건 중 약 4억 원 규모의 예산을 반영해 이상 동기 범죄 대응을 위한 사건 현장 환경개선, 선평마을회관 인근 교차로 환경개선, 보행자 적색신호 잔여 시간 표시기 설치, 공·폐가 안전조치 등 시민 생활안전과 직결된 사업을 추진했다.

또한 시는 자치경찰위원회 공모사업에 참여해 이상 동기 범죄 대응 범죄예방 인프라 구축 사업에 선정됐으며, CCTV 13개소와 비상벨 5개소 설치, 지능형 관제시스템 구축 등을 통해 범죄 사각지대 해소에 기여했다.

순천경찰서와의 협력으로 추진한 봉화로 일원 시범사업은 순천형 자치경찰 협업의 대표 사례로 꼽힌다. 기초질서 위반 신고가 집중되던 지역을 대상으로 통계 분석과 시민 의견을 결합해 보행환경과 무단투기 취약 구간을 개선했다.

그 결과 질서유지 관련 신고는 전년 대비 6.2% 감소했고, 상습 침수 민원이 발생하던 구간에서는 침수 신고가 단 한 건도 발생하지 않았다. 해당 사례는 실효성을 인정받아 전라남도 예산으로 확대 추진되는 성과로 이어졌다.

이와 함께 순천시는 명절 전후 야간 합동 순찰, 민·관·경 합동 캠페인, 가정폭력·아동학대·노인학대 예방 간담회 등을 지속해서 추진하며 자치경찰 인지도 제고와 치안 파트너십 강화에도 힘써왔다. 관련 언론 보도만 30여 회에 이른다.

순천시 관계자는 "이번 표창은 행정과 경찰이 각자의 역할에 머무르지 않고, 현장을 중심으로 함께 움직인 결과"라며 "앞으로도 도·시·경 협력체계를 더욱 촘촘히 해 시민이 체감하는 생활안전 행정을 확대해 나가겠다"고 말했다.

자치경찰제가 제도의 틀에 머물러 있다는 평가가 적지 않은 상황에서, 순천의 사례는 '협업이 성과로 이어질 수 있다'는 점을 보여주는 하나의 모델로 자리 잡고 있다.





